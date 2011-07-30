دشمن به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم و روحانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی محمدی در همایش مرزبانان شریعت و سربازان ولایت ویژه روحانیت مازندران در ساری با تاکید بر تبیین جایگاه ولایت فقیه و روحانیت افزود: دشمنان دین را منهای روحانیت، امامت و ولایت فقیه می خواهند و این خطر جدی برای دین اسلام است.

وی اظهار داشت: مبلغان دین اسلام باید شناخت کافی به مسائل سیاسی روز جهان داشته باشند تا بتوانند مردم را از خطراتی که توسط دشمنان اسلام تهدید می شوند، آگاه سازند.

محمدی، یکی از وظایف اصلی روحانیت را هدایت و ارشاد جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: حق نداریم آنچه دلمان می خواهد برای مردم سخن بگوییم بلکه کلمات و جملات ما باید حکیمانه و موعظه باید حسنه، مستند و زیبا باشد.

وی بیان داشت: برخی از مبلغین جملات و کلماتی بکار می برند که درک و فهم آن برای مخاطبان دشوار و سنگین است در حالیکه باید جملات و سخنان باید برای مردم قابل درک و فهم باشد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به بدعت ها و انحراف ها در جامعه اشاره کرد و گفت: باید بدعت ها و انحراف ها را بشناسیم و با استناد و دلیل برای مخاطبان بیان کنیم و توطئه ها را خنثی سازیم.

محمدی با اشاره به اینکه بدعت های بی اساس و بی پایه، ساخت و پرداخته دشمنان داخلی و خارجی است، افزود: باید از حرف های بی اساس و بی منطق پرهیز کنیم زیرا این گونه حرف ها آفتی برای نظام اسلامی است.

وی به فتنه سال 88 دشمنان انقلاب و نظام اسلامی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی عمق جریان فتنه سال 88 در آینده روشن خواهد شد و همچنان دشمنان در حال فتنه هستند و نباید در مقابل آنان سکوت کرد.

سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهارداشت: جریان انحراف شاخصه اصلی آن نظام و حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه و منهای روحانیت و مرجعیت است.