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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۴۲

ساعت بازدید از موزه‌های همدان افزایش یافت

ساعت بازدید از موزه‌های همدان افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: ساعات بازدید از موزه‌های سراسر استان همدان به منظور بهره‌مندی بیشتر گردشگران در تابستان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی اظهار داشت: موزه‌های این استان از ساعت هشت تا 22 آماده ارائه خدمات به گردشگران هستند.

علیرضا قاسمی افزود: معاونت گردشگری این استان اقدامات دیگری را در راستای آشنایی بیشتر گردشگران با جاذبههای طبیعی و تاریخی این استان انجام داده است.

وی اضافه کرد: 500 هزار نقشه و بروشور نیز برای هدایت مسافران به سمت این جاذبه‌ها چاپ شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: همچنین دو کیوسک اطلاع‌رسانی گردشگری در میدان‌های باباطاهر و میدان امام حسن همدان نصب می شود.

قاسمی عنوان کرد: راهنمایان گردشگری این استان تابستان امسال در موزه‌ها و دیگر فضاهای تردد گردشگران مستقر هستند تا به پرسش‌های احتمالی گردشگران پاسخ دهند.

کد مطلب 1371196

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