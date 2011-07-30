به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی اظهار داشت: موزه‌های این استان از ساعت هشت تا 22 آماده ارائه خدمات به گردشگران هستند.

علیرضا قاسمی افزود: معاونت گردشگری این استان اقدامات دیگری را در راستای آشنایی بیشتر گردشگران با جاذبههای طبیعی و تاریخی این استان انجام داده است.

وی اضافه کرد: 500 هزار نقشه و بروشور نیز برای هدایت مسافران به سمت این جاذبه‌ها چاپ شده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: همچنین دو کیوسک اطلاع‌رسانی گردشگری در میدان‌های باباطاهر و میدان امام حسن همدان نصب می شود.

قاسمی عنوان کرد: راهنمایان گردشگری این استان تابستان امسال در موزه‌ها و دیگر فضاهای تردد گردشگران مستقر هستند تا به پرسش‌های احتمالی گردشگران پاسخ دهند.