اولین جشنواره ورزشی و عشایری در سیاخ دارنگون برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اسماعیلی با بیان اینکه این جشنواره را به منظور غنی سازی ورزش روستایی برگزار می کنیم، افزود: با توجه به تاکید فرماندار شهرستان شیراز در بحث توجه به ورزش روستایی و همچنین قول اینجانب در اوایل حضورم مبنی بر احیای ورزشهای بومی و عشایری خوشبختانه این جشنواره امروز با حضور ورزشکارانی از شهرستان شیراز و با میزبانی روستای بابا ایور از توابع دهستان سیاخ دارنگون برگزار می شود.

وی ادامه داد: این جشنواره که با هدف توجه بیشتر و احیای ورزش روستایی و عشایری برگزار می شود، در رشته های مختلف ورزشی ازجمله کشتی آلیش، طناب کشی، اسب سواری، ورزش زورخانه ای، ورزش بومی و عشایری و.. امروز کار خود را آغاز می کند.

سرپرست بخشداری مرکزی شیراز در ادامه خدمت رسانی به روستاها به ویژه در بخش ورزش را یکی از اصلی ترین وظایف مسئولان عنوان کرد و افزود: در دولت خدمتگذار نهم و دهم توجه ویژه ای به بخش ورزش روستایی شده و در این راستا گسترش ورزش در روستاها و لزوم استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان امری ضروری است.

اسماعیلی تصریح کرد: ورزشهای بومی و محلی که بخشی از فرهنگ و تاریخ ماست و با هزینه و امکانات کم قابل اجراست می تواند نقش بسزایی در سلامتی روح و جسم مردم داشته باشد.

سرپرست بخشداری مرکزی شیراز توجه جدی به ورزشهای بومی، محلی را نیز یادآورشد و گفت: برای رونق بازیهای بومی و محلی شایسته است به اصالت و ریشه های آنها توجه شود تا یک ترویج و ترغیب شایسته را در این زمینه شاهد بشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: با توجه به استعدادهای بالقوه ای که در ورزش روستایی و عشایری وجود دارد تلاش ما این است که بتوانیم خدماتی مطلوب و مناسب را به ورزش روستایی و عشایری ارائه دهیم تا شاهد شکوفا شدن این استعدادها باشیم.