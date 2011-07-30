6 هزار داوطلب لرستانی در آزمون کارشناسی ناپیوسته شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی یاراحمدی در این رابطه اظهار داشت:‌ آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در نوبت صبح با حضور سه هزار و 519 داوطلب شامل یک هزار و 186 داوطلب دختر و دو هزار و 333 داوطلب پسر در 12 حوزه امتحانی شهرهای خرم آباد و بروجرد برگزار شد.

وی ادامه داد: در آزمون نوبت عصر نیز دو هزار و 489 داوطلب دختر و دو هزار و 232 داوطلب پسر در 13 حوزه امتحانی شهرهای بروجرد و خرم آباد با یکدیگر رقابت کردند.

دستیار اجرایی آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی لرستان یادآور شد: این آزمون در 41 کدرشته امتحانی برگزار شد.

یاراحمدی گفت: ‌آزمون کاردانی دانشکده های فنی و حرفه ای نیز با حضور 9 هزار و 443 داوطلب شامل سه هزار و 72 داوطلب دختر و شش هزار و 371 داوطلب پسر در شهرهای بروجرد و خرم آباد برگزار شد.