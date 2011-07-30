احداث باغ ویلا بهترین راهکار برای حفظ زمین های مرغ است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم داوودی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه الحاق شهر بهارستان به اصفهان اقدامی ارزشمند است، اظهار داشت: زمین های حدفاصل بهارستان و اصفهان پتانسیل بالقوه ای برای اصفهان محسوب می شوند بنابراین باید سیاستگزاری های صحیح و اصولی برای حفظ آن‌ها صورت گیرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: باید کمیسیونی توسط معاونت امور عمرانی استانداری برای مشخص شدن وضعیت این زمین ها تشکیل شود.

وی افزود: تسریع در الحاق شهر جدید بهارستان به اصفهان برای حفظ حریم این شهر اهمیت دارد و در صورت اجرایی نشدن این کار ساخت و سازهای خلاف و واحدهای صنعتی و کارخانه های آلاینده ایجاد می شود.

داوودی تاکید کرد: احداث باغ ویلا در قطعات متراژ بالا، راهکار خوبی برای حفظ این اراضی و توسعه فضاهای سبز در این منطقه است.

اعتمادسازی سرلوحه برنامه مسئولان شهری باشد

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورا در منشور خود اعتمادسازی را مورد تاکید جدی قرار داده اند، افزود: برای تحقق این امر مهم، صداقت در برخورد با ارباب رجوع، شفاف بودن قوانین، اطلاع رسانی جامع، ارائه صورت حساب در ازای گرفتن هرگونه وجه از مردم ضروری است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: همچنین نسبت به لزوم اهمیت دادن به زمان و کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی و استعلام‌ها، مشارکت دادن مردم در حل مشکلات، برخورد بدون تبعیض، تجدید نظر در بعضی از قوانین و شفافیت در اخذ عوارض‌ها باید توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر اجرای عدالت در آزادسازی ها گفت: طولانی شدن روند صدور پروانه های ساختمانی در بعضی از شهرداری ها مناطق قابل توجیه نیست .

داوودی تصریح کرد: مسئولان شهری در بعضی از شهرداری‌های مناطق برای اعتماد سازی در امور، اجرای عدالت در آزادسازی‌ها، شافیت در تامین درآمدهای شهرداری و کاهش زمان استعلام و صدور پروانه اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی بر پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه‌ای برای تامین درآمدهای شهرداری تاکید کرد و بیان داشت: شورای شهر برای تصویب منابع درآمدی خاص بر اساس کارشناسی‌ها اقدام کند.