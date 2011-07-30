  1. بین الملل
  2. سایر
۸ مرداد ۱۳۹۰، ۲۰:۳۰

محمود الزهار:

تلاشهای بیهوده ابومازن در سازمان ملل/ اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

تلاشهای بیهوده ابومازن در سازمان ملل/ اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

یک عضو مطرح حماس با بیهوده خواندن تلاشها برای توسل به سازمان ملل متحد در شناسایی کشور مستقل فلسطین، رژیم صهیونیستی را رژیمی جعلی و نامشروع دانست که این جنبش آن را به رسمیت نخواهد شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "محمود الزهار" گفت : تلاشهای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان برای شناسایی کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای 1967 بی نتیجه است.

وی افزود: کشور مستقل فلسطین سرزمین، مردم و قدرت می خواهد هم اکنون مرزهای اسرائیل کجاست؟ ظرف 30 و 40 سال گذشته اسرائیل(به سبب اشغال مستمر اراضی فلسطینی ها و اعراب) مرزهای زیادی داشته است شما از کدام مرز حرف می زنید.

الزهار تصریح کرد: هدف تلاشها در سازمان تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین است، ما هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، زیرا رژیمی جعلی است.

وی بیان کرد: اسرائیل بر اساس چه منطقی به وجود آمده است؟ آیا شکل گیری آن بر اساس بازگشت یهود پس از چهار هزار سال است؟ این توهم است. مشروعیت بخشیدن به اسرائیل نادیده گرفتن حقوق ده میلیون فلسطینی است، چه کسی این بها را می پردازد؟

الزهار بار دیگر بر مخالفت با نخست وزیری "سلام فیاض" برای دولت وحدت ملی فلسطین تاکید کرد و افزود: این فرد مورد قبول ما نیست، زیرا طرفدار و مزدور غرب است .

کد مطلب 1371226

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها