تلاشهای بیهوده ابومازن در سازمان ملل/ اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "محمود الزهار" گفت : تلاشهای ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان برای شناسایی کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای 1967 بی نتیجه است.

وی افزود: کشور مستقل فلسطین سرزمین، مردم و قدرت می خواهد هم اکنون مرزهای اسرائیل کجاست؟ ظرف 30 و 40 سال گذشته اسرائیل(به سبب اشغال مستمر اراضی فلسطینی ها و اعراب) مرزهای زیادی داشته است شما از کدام مرز حرف می زنید.

الزهار تصریح کرد: هدف تلاشها در سازمان تشکیل دو کشور اسرائیل و فلسطین است، ما هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، زیرا رژیمی جعلی است.

وی بیان کرد: اسرائیل بر اساس چه منطقی به وجود آمده است؟ آیا شکل گیری آن بر اساس بازگشت یهود پس از چهار هزار سال است؟ این توهم است. مشروعیت بخشیدن به اسرائیل نادیده گرفتن حقوق ده میلیون فلسطینی است، چه کسی این بها را می پردازد؟

الزهار بار دیگر بر مخالفت با نخست وزیری "سلام فیاض" برای دولت وحدت ملی فلسطین تاکید کرد و افزود: این فرد مورد قبول ما نیست، زیرا طرفدار و مزدور غرب است .