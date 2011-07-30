ساخت جاده کمربندی اهواز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث جاده کمربندی غرب و جنوب غرب اهواز به طول 23 کیلومتر از حدفاصل جاده اهواز به اندیمشک شروع و تا جاده اهواز خرمشهر ختم می شود.

این جاده با هدف خارج کردن ترافیک سنگین از شهر اهواز و هدایت آن به جاده های برون شهری احداث می شود. برای اجرای این طرح بیش از 86 میلیارد و 407 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده و مدت اجرای آن 36 ماه پیش بینی شده است.



وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز به کار این طرح کاهش مدت بهره برداری آن از 36 ماه به یکسال را خواستار شد.



علی نیکزاد افزود: بیش از 145 میلیارد تومان به منظور اجرای 420 طرح در بخش راهسازی، فرودگاهی و ریلی امسال به استان خوزستان اختصاص یافته است.



نیکزاد همچنین از احداث راه آهن بین المللی خرمشهر به شلمچه خبر داد و افزود:‌ این خط راه آهن با هدف وصل کردن استان به بندر بصره ساخته خواهد شد که هم اکنون مذاکرات با طرفین عراقی انجام شده است.

