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۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۰

با حضور نیکزاد/

ساخت جاده کمربندی اهواز آغاز شد

ساخت جاده کمربندی اهواز آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: ساخت جاده کمربندی اهواز ظهر شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح احداث جاده کمربندی غرب و جنوب غرب اهواز به طول 23 کیلومتر از حدفاصل جاده اهواز به اندیمشک شروع و تا جاده اهواز خرمشهر ختم می شود.

این جاده با هدف خارج کردن ترافیک سنگین از شهر اهواز و هدایت آن به جاده های برون شهری احداث می شود. برای اجرای این طرح بیش از 86 میلیارد و 407 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده و مدت اجرای آن 36 ماه پیش بینی شده است.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز به کار این طرح کاهش مدت بهره برداری آن از 36 ماه به یکسال را خواستار شد.

علی نیکزاد افزود: بیش از 145 میلیارد تومان به منظور اجرای 420 طرح در بخش راهسازی،  فرودگاهی و ریلی امسال به استان خوزستان اختصاص یافته است.

نیکزاد همچنین از احداث راه آهن بین المللی خرمشهر به شلمچه خبر داد و افزود:‌ این خط راه آهن با هدف وصل کردن استان به بندر بصره ساخته خواهد شد که هم اکنون مذاکرات با طرفین عراقی انجام شده است.
 
کد مطلب 1371237

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