کارخانه خمیرمایه نان در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی خشامن بعد از ظهر شنبه در بازدید از کارخانه های آرد سازی اردبیل اظهار داشت: این کارخانه با هدف تامین نیاز نانوایان به این مخمر برای تولید نان با کیفیت و مطلوب توسط بخش خصوصی احداث می شود.

وی با بیان اینکه بعد از هدفمند سازی یارانه ها کیفیت نان تولیدی در استان بالا رفته است افزود: نانوایان نیز بعد از اجرای این قانون برای تولید نان با کیفیت توانسته اند از هر کارخانه ای که مد نظرشان است، آرد وارد کنند.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل از فعالیت 10 واحد کارخانه آرد سازی در استان اردبیل خبر داد و افزود: از این تعداد هشت واحد در اردبیل و دو واحد در مغان فعالیت می کنند.

خشامن با بیان اینکه نانوایان خواستار تهیه آرد مرغوب هستند اظهار داشت: برای اینکه این خواسته تحقق باید کارخانه های آرد سازی در نوع گندم خریداری شده بیشتر دقت کنند تا آردهای مناسب و با کیفیت در اختیار نانوایان قرار گیرد.

نمونه برداری از 657 نانوایی اردبیل

وی از بازرسی و نظارت دقیق به کار نانوائیها در رعایت اصول بهداشتی در پخت نان خبر داد و افزود: امسال از 657 نانوایی در اردبیل نمونه برداری شد که بعد از بررسی در آزمایشگاه، 13 واحد به دلیل عدم رعایت نکات بهداشت تعطیل شدند.

خشامن در مرود مصرف جوش شیرین در خمیر توسط نانوایان اظهار داشت: این مخمر در پختن نان بربری کاربرد بیشتری دارد که در صورت مشاهده برخورد می شود.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل عنوان کرد: با هدف تولید نان بهداشتی و با کیفیت در سالجاری برای 600 نانوا دوره آموزشی به مدت 40 ساعت برگزار شد.

