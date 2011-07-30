دومین معاون استاندار هم رفت/ پورموسوی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور در حکمی سید محمد علی پورموسوی را به سمت مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

در متن حکم وزیر کشور خطاب به سید محمد علی پور موسوی آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، درایت و تجارب ارزشمند و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی به موجب این حکم جنابعالی را به سمت مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور منصوب می نمایم. مطالعه و تحلیل مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، فراهم آوردن زمینه اجرای قانون احزاب و تشکل ها، انجام امور مربوط به انجمن های صنفی، علمی، تخصصی، پیگیری امور مربوط به اقلیت های دینی، مذهبی، فرق و اقوام ایرانی، انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کمیسیون های کارگری ودانشجویی شواری امنیت کشور از اموری است که انتظار دارد با برنامه ریزی دقیق، هدفمند وکارآمد نسبت به تحقق آن اهتمام وتلاش نمائید.



این در حالی است که کمتر از دو هفته قبل نیز خیرالله خادمی معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز به سمت مدیرعامل شرکت توسعه های راه های کشور انتخاب شده بود و این موضوع برخلاف نظر استاندار بوده است به گونه ای که اکنون خادمی کماکان پست معاونت عمرانی استانداری خوزستان را همزمان با پست جدیدش بر عهده دارد.



با این وجود استاندار خوزستان که نشان داده کمتر جرات دل کندن از مدیران خود را دارد هر دو معاون اصلی خود را از دست داده است و باید دید تکلیف استان در آینده چه می شود؟