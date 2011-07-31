امنیت مناطق تفریحی و گردشگری ماسال افزایش می یابد

سرهنگ پاسدار رحیم مهدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امنیت تفرجگاه ها و مناطق تفریحی و گردشگری از مأموریت های مهم پلیس به ویژه در تعطیلات سال نو و ایام تابستان است.

وی همچنین از افزایش قابل توجه میزان احساس امنیت در پارک های جنگلی، مناطق تفریحی و گردشگری شهرستان ماسال خبرداد و اظهارداشت: طبیعت زیبا، آب وهوای معتدل، وجود جاذبه های گردشگری طبیعی و جنگلی، آثار تاریخی و مذهبی منحصر به فرد هر ساله سبب جذب گردشگران زیادی در این شهرستان می شود.

فرمانده پلیس ماسال در ادامه رویکرد پلیس را جامعه محوری دانست و گفت: پلیس با فرهنگ سازی در جامعه دید مردم را به افراد معتاد بعنوان یک بیمار سوق دهد.

وی افزود: مسؤلان باید بستری را فراهم کنند تا این افراد پس از بازگشت به جامعه احساس امنیت کرده و دیگر تمایل به بازگشت به دوران اعتیاد نداشته باشند.

مهدی زاده همچنین با بیان اینکه رویکرد جامعه محور پلیس به صورت غیر مستقیم در کاهش جرائم نقش دارد، اظهارداشت: با توجه به موقعیت خاص و استعداد لازم شهرستان ماسال در بحث داشتن مناطق تفریحی و توریستی و به تبع آن پذیرش گردشگر و مسافر در زمینه های فرهنگی و گسترش فرهنگ حجاب باید اقدامات شایسته ای انجام شود.

وی تاکید کرد: پلیس امروز با رویکرد جامعه محورانه، بیش از گذشته می تواند به صورت غیر مستقیم در کاهش جرائم اجتماعی به صورت ریشه ای عمل کند.

فرمانده انتظامی ماسال در ادامه به مساله حجاب و عفاف اشاره کرد و افزود: حجاب علاوه بر آثار شخصی و شخصیتی دارای آثار اجتماعی است.

وی اظهارداشت: جامعه ‌ای که در آن بانوان با حفظ حدود وحقوق دیگران ظاهر ‌شوند محیط آرام وامنی را برای جوانان فراهم می سازند.

مهدی زاده یادآورشد: اگر زنان جامعه با حجاب باشند، مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم می ‌مانند، سلامت خانوادگی حفظ خواهد شد و محیط خانواده تحت تاثیر خودنمایی‌ ‌های عده‌ ای از زنان بدحجاب و بی ‌حجاب قرار نمی ‌گیرد و همچنین مراکز اجتماعی در کمال سلامت رفتاری خواهند بود و بزهکاری ‌های اجتماعی به حداقل خواهد رسید.