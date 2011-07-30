مسئولان به دریافت گزارش در پشت میزها بسنده نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر امروز در آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دماوند که با حضور ائمه جمعه، مسئولان شهرستان و اصحاب رسانه برگزار شد، افزود: در برخی موارد، دادن و گرفتن گزارش، مسئولان را از واقعیت امور غافل می سازد.

وی با رد تزهای مدیریتی غربی عنوان کرد: مسئولان باید برخی تزهای مدیریتی منسوخ شده نشأت گرفته از فرهنگ غربی مندرج در کتابها را رها کرده و مدیریت را در میان مردم و با حضور در دل جامعه اجرایی کنند.

تمدن با اشاره به بخشی از تاریخ اسلام بیان داشت: امیرالمؤمنان علی(ع) در همان زمانی که امامت و ولایتشان قطعی بود، در کوچه و بازارهای شهر و روستا به دنبال رفع مشکلات مردم بودند.

استاندار تهران تصریح کرد: با توجه به این آموزه دینی، قرار گرفتن مدیر یک دستگاه دولتی داخل اتاقی در بسته با فضایی زیبا، مدلی مطابق با اساس نظام مقدس اسلامی نیست.

وی با اشاره به فتنه سال 88 بیان کرد: مسئولان و مردم دست در دست یکدیگر برای اعتلای کشور اسلامی ایران تلاش خواهند کرد.

استاندار تهران ادامه داد: همچنین مسئولان و مردم در پاسداری از انقلابی که به برکت امام راحل (ره) و خون شهدا به ثمر نشسته و گردنه های خطرناکی همچون فتنه سال 88 از سر گذرانده، از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

وی اظهار داشت: روحانیت، نیروهای بسیج، ماموران انتظامی، اطلاعات و در رأس همه آنها مردم، با خنثی سازی فتنه های پس از انتخابات نشان دادند که همچنان به خون شهدا و آرمان های امام راحل(ره) پایبند هستند.

استاندار تهران از عقب ماندن بسیاری خواص کم بصیرت از خیل عظیم مردم سخن به میان آورد و افزود: با کمال تأسف، بسیاری در این میان از تحلیل ها، قضاوت ها و به طبع آن خیل عظیم مردم عقب مانده اند و همچنان با کم بصیرتی لنگان لنگان در انتهای مسیر حرکت می کنند.

وی با تبریک ایام پیش روی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه میهمانی خدا نزدیک است و باید تمام ملت اسلامی ایران همچون بسیاری از ملل مسلمان جهان با آذین بندی و شادی بدان ورود کنند.

تمدن ادامه داد: ماه رمضان زدودن زشتی ها از صورت جان و نزدیکی انسان به ذات لایزال الهی است بنابراین روزهای متبرک پیش رو را به تمام اقشار جامعه تبریک می گویم.

استاندار تهران، کار در راه رضای خدا را حرکتی ماندگار در دل مردم خواند و افزود: مسئولان بدانند و آگاه باشند که اگر دست یافتن به پست و مقام در عوض جلب رضایت مردم و خداوند به امور شخصی، دنیوی و ارتقا به مدارج بالاتر معطوف شود، فعالیت آنها نمود پیدا نمی کند.

وی افزود: اما بارها دیده شده که مسئولی در گوشه ای بدون دستیابی به تریبون، رسانه های تصویری و اصحاب رسانه نوشتاری، تلاشی صادقانه برای خدا و خلق خدا انجام داده و آن فعالیت به لطف باری تعالی در میان مردم عزیز داشته می شود.