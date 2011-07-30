فلسطینی ها علیه تشکیلات خودگردان تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه القدس العربی، دهها نفر از خانواده های بازداشت شدگان سیاسی در زندانهای تشکیلات خودگردان در نابلس در کرانه باختری تظاهرات کردند.

در این تظاهرات تصاویر بازداشت شدگان و پلاکاردهایی حمل می شد و شرکت کنندگان، آزادی فوری بازداشت شدگان سیاسی را خواستار شدند.

منطقه محل برگزاری تظاهرات در میدان شهدای نابلس شاهد تدابیر امنیتی شدیدی بود و نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان "حامد الکتوت" برادر زندانی "محمد الکتوت" را بازداشت کردند. در این تظاهرات نمایندگانی از حماس و دیگر گروههای فلسطینی حضور داشتند.

"یاسر منصور" عضو حماس گفت : آزادی زندانیان سیاسی برای ایجاد فضای شاد در داخل خانواده های زندانیان در آستانه ماه مبارک رمضان ضروری است.

"زاهر الششتری" عضو جبهه مردمی برای آزادی فلسطین هم تصریح کرد: ادامه بازداشت این افراد، نقض توافقنامه آشتی ملی است که سه ماه پیش به امضا رسید .

شایان ذکر است که اخیرا رهبران فتح و حماس توافقنامه آشتی ملی را در قاهره امضا کردند که آزادی زندانیان یکی از مفاد آن است.