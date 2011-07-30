شرایط دشوار جزیره ‏ای دماوند فرصتی مغتنم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دماوند که با حضور ائمه جمعه و مسئولان شهرستانی و مدیران کل استان تهران برگزار شد، ادامه داد: باید بیش از این برای شهرستان دماوند کار و تلاش کرد، چراکه وضع کلی نامناسب معابر شهری مرکز این شهرستان و وجود تابلوی علائم راهنمای ناخوانا در شأن این مردم نیست.

مسئولان دستگاه‏های دولتی باید در سخنان و اظهارنظرهای خود دقت کنند

رئیس شورای اداری استان تهران تصریح کرد: مسئولان دستگاه‏های دولتی باید در سخنان و اظهارنظرهای خود دقت بسیاری را مبذول دارند چراکه ممکن است قول مساعد کارشناسی نشده آنها با ایجاد توقع در مردم، انتشار در رسانه‏های جمعی و بیان در نماز جمعه مشکلاتی را ایجاد کند.

وی افزود: مدیران نهادهای استانی باید با در نظر گرفتن اعتبارات موجود و اولویت ‏بندیهای کارشناسی، قول اجرای طرح‏های عمرانی را به مردم و مسئولان محلی بدهند.

تغییرات پیاپی پست فرمانداری صحیح نیست

این مقام عالی اجرایی استان تهران گفت: تغییرات پیاپی در پستی خطیر مانند فرمانداری، کارکردی صحیح نیست.

وی با اشاره به نگرانی‏های مردم و مسئولان شهرستان دماوند درباره تغییرات پیاپی فرمانداران عنوان کرد: تغییرات پیاپی در پستی خطیر مانند فرمانداری، کارکردی صحیح نیست.

استاندار تهران تصریح کرد: اما باید توجه داشت که اصل موضوع، وجود برنامه ‏های مدون و اجرایی است و تعویضهایی که با مصلحت‏های موجود در حال انجام است، نباید خللی در امر خدمات‏رسانی ایجاد کند.

دماوند خطه سرسبز و نگین سبز و درخشان استان تهران است

استاندار تهران، دماوند را نگین این استان دانست و گفت: دماوند شهرستانی زیباست که به جرأت می‏توان این خطه سرسبز را نگین سبز درخشان استان تهران خطاب کرد.

وی با بیان اینکه فردی فرماندار قبلی دماوند مدیری یک روزه نبود، یادآور شد: نماندن در شهرستان دماوند در برنامه‏های فردی نبود، بلکه برخی مقتضیات منطقه‏ای موجب استعفای وی و حضور در عرصه انتخابات شد.

تمدن، فرماندار جدید دماوند را فردی توانمند خواند و افزود: حضور در سنگرهای خدماتی مختلفی همچون کارشناس امور سیاسی، مدیریت بازرسی، معاونت پشتیبانی، رئیس اداره اول سیاسی وزارت کشور، مدیرکل حراست ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، مدیرکل حوزه سیاسی و روابط عمومیهای سازمان شهرداریها و دهیاریها و مسئولیت انتصابات وزرات کشور از قاسمی، فردی توانمند و مدیر ساخته و انتخاب وی دلیل اهمیت شهرستان دماوند برای مسئولان استانی است.