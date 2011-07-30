شرایط دشوار جزیره ‏ای دماوند فرصتی مغتنم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه فرماندار شهرستان دماوند که با حضور ائمه جمعه و مسئولان شهرستانی و مدیران کل استان تهران برگزار شد، ادامه داد: باید بیش از این برای شهرستان دماوند کار و تلاش کرد، چراکه وضع کلی نامناسب معابر شهری مرکز این شهرستان و وجود تابلوی علائم راهنمای ناخوانا در شأن این مردم نیست.
مسئولان دستگاههای دولتی باید در سخنان و اظهارنظرهای خود دقت کنند
رئیس شورای اداری استان تهران تصریح کرد: مسئولان دستگاههای دولتی باید در سخنان و اظهارنظرهای خود دقت بسیاری را مبذول دارند چراکه ممکن است قول مساعد کارشناسی نشده آنها با ایجاد توقع در مردم، انتشار در رسانههای جمعی و بیان در نماز جمعه مشکلاتی را ایجاد کند.
وی افزود: مدیران نهادهای استانی باید با در نظر گرفتن اعتبارات موجود و اولویت بندیهای کارشناسی، قول اجرای طرحهای عمرانی را به مردم و مسئولان محلی بدهند.
تغییرات پیاپی پست فرمانداری صحیح نیست
این مقام عالی اجرایی استان تهران گفت: تغییرات پیاپی در پستی خطیر مانند فرمانداری، کارکردی صحیح نیست.
وی با اشاره به نگرانیهای مردم و مسئولان شهرستان دماوند درباره تغییرات پیاپی فرمانداران عنوان کرد: تغییرات پیاپی در پستی خطیر مانند فرمانداری، کارکردی صحیح نیست.
استاندار تهران تصریح کرد: اما باید توجه داشت که اصل موضوع، وجود برنامه های مدون و اجرایی است و تعویضهایی که با مصلحتهای موجود در حال انجام است، نباید خللی در امر خدماترسانی ایجاد کند.
دماوند خطه سرسبز و نگین سبز و درخشان استان تهران است
استاندار تهران، دماوند را نگین این استان دانست و گفت: دماوند شهرستانی زیباست که به جرأت میتوان این خطه سرسبز را نگین سبز درخشان استان تهران خطاب کرد.
وی با بیان اینکه فردی فرماندار قبلی دماوند مدیری یک روزه نبود، یادآور شد: نماندن در شهرستان دماوند در برنامههای فردی نبود، بلکه برخی مقتضیات منطقهای موجب استعفای وی و حضور در عرصه انتخابات شد.
تمدن، فرماندار جدید دماوند را فردی توانمند خواند و افزود: حضور در سنگرهای خدماتی مختلفی همچون کارشناس امور سیاسی، مدیریت بازرسی، معاونت پشتیبانی، رئیس اداره اول سیاسی وزارت کشور، مدیرکل حراست ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدیرکل دفتر مرکزی حراست، مدیرکل حوزه سیاسی و روابط عمومیهای سازمان شهرداریها و دهیاریها و مسئولیت انتصابات وزرات کشور از قاسمی، فردی توانمند و مدیر ساخته و انتخاب وی دلیل اهمیت شهرستان دماوند برای مسئولان استانی است.
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