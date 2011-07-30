314 تن ماهی قزل آلای رنگین کمان از دهکده شیلاتی نهاوند برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دولو اظهار داشت: این میزان از 10 استخر پرورش برداشت شده است.

دولو افزود: 80 نفر در روستای بابا رستم شهرستان نهاوند در صنعت پرورش ماهی اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه روستای بابارستم شهرستان نهاوند سال 87 به عنوان نخستین دهکده شیلاتی غیرساحلی کشور معرفی شد، گفت: 23 استخر پرورش ماهی با ظرفیت هزار و 18 تن در سال، یک مجتمع با تولید 584 تن، هفت استخر دو منظوره با ظرفیت 48 تن و 9 استخر ذخیره آب خاکی با ظرفیت 13 و نیم تن در سال در شهرستان نهاوند فعال است.

مدیر شیلات استان همدان ادامه داد: استان همدان با برخورداری از 761 استخر پرورش ماهی سالانه بیش از سه هزار تن انواع ماهی های قزل آلای رنگین کمان و کپور تولید می کند.

دولو یادآور شد: سرانه مصرف ماهی در استان همدان 4.5 کیلوگرم در سال است.

وی گفت: یک هزار نفر در صنعت پرورش ماهی در استان همدان اشتغال دارند.