خانه اقتداری در شهرستان تویسرکان مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات اظهار داشت: قدمت بنای خانه تاریخی اقتداری به اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی مربوط می شود.

وی با اشاره به اینکه در ورودی خانه اقتداری دالانی وجود دارد که به چهار ورودی مختلف تقسیم می شود، عنوان کرد: هر ورودی به یک حیاط مرکزی وارد می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: مرمت این خانه تاریخی شامل کف سازی و گچ‌ کاری نماها می شود.

وی با بیان اینکه تزئینات آجری خانه اقتداری نیز مرمت و بازسازی می شود، گفت: بامسازی و محوطه سازی نیز در این پروژه مرمتی مد نظر قرار دارد.

بیات اضافه کرد: اعتبار اختصاص یافته به مرمت و بازسازی این بنای قاجاری افزون بر 35 میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: مرمت قلعه اشتران و حمام سرابی تویسرکان نیز در فهرست پروژههای مرمتی معاونت میراث فرهنگی این استان قرار دارد.

بیات همچنین با بیان اینکه مسجد خوشآباد فامنین برای انجام عملیات مرمت و بازسازی در اختیار تعدادی از مرمتگران قرار گرفته است، گفت: در این عملیات بخشهایی از مسجد خوش آباد لایه برداری می شود.

اسدالله بیات با اشاره به اینکه بدنه های آجری این بنا در سال جاری ساب و بندکشی می شود، عنوان کرد: در سال جاری شاهد بازسازی اتاقها نیز خواهیم بود.

وی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته به این پروژه افزون بر 178 میلیون ریال است.

بیات با بیان اینکه این بنای مذهبی در دوران قاجار ساخته شده، عنوان کرد: این اثر به شماره 1744 در فهرست میراث ملی کشور جای گرفته است.