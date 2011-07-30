به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید رضوی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) به عنوان بزرگترین تشکل مذهبی در کشور یاد کرد و اظهار داشت: در حال حاضر حدود 78 هزار نفر عضو رسمی و افتخاری مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) هستند.



وی ادامه داد: مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) برند برترین تشکل مذهبی در زمینه اوقات فراغت را از اداره کل امور جوانان و وزارت کشور کسب کرده و همچنین دارای دیپلم افتخار در زمینه غنی‌سازی اوقات فراغت است.



وی با اشاره به آغاز برنامه‌های اوقات فراغت این مجمع از اوایل تابستان امسال گفت: در این برنامه‌ها سعی شده از طریق برگزاری کلاس‌های فرهنگی و هنری، مداحی، ورزشی و... زمینه غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان فراهم شود.



رضوی از تهیه 100 هزار کارت تخفیف و توزیع آنها در بین اعضای مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) خبر داد و یادآور شد: بخشی از این کارت‌ها شامل تخیف 3 درصدی از هزینه خرید آپارتمان بوده که به اعضای سرپرست خانوار اهدا شده است.



وی گفت: همچنین به تعداد قابل توجهی از اعضای این مجمع که به سفرهای زیارتی سیاحتی اعزام شدند، بن خرید اهدا شده است.



وی از تولید نرم‌افزار چندرسانه‌ای "مهمانی رمضان" خبر داد و گفت: این نرم‌افزار برای سنین مختلف از کودکی تا کهنسالی طراحی شده و در روزهای آینده در بین اعضای مجمع توزیع می‌شود.



رضوی، اعمال لیالی قدر، مداحی، تلاوت قرآن به چند زبان زنده دنیا، برنامه‌های قرآنی و فرهنگی برای کودکان و... را از محتوای این نرم‌افزار ذکر کرد و بیان داشت: در نظر داریم 78 هزار نسخه از این نرم‌افزار را تهیه و توزیع کنیم.



وی حضور مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) در جشنواره فرهنگی ورزشی هیئات مذهبی را یکی دیگر از برنامه‌های این مجمع برشمرد و تاکید کرد: این مجمع برای شرکت در مسابقات ورزشی یک تیم فوتسال و یک تیم والیبال را در اختیار دارد.



وی گفت: تیم انصارالمحسن دو سال پیاپی قهرمان جام رمضان در قم شد و همچنین دو عنوان نایب قهرمانی و یک عنوان سومی را در کارنامه خود دارد.



برگزاری جشن گلریزان



رضوی با اشاره به برگزاری جشن رمضان و میلاد کریم اهل بیت(ع) از سوی این مجمع اظهار داشت: جشن رمضان در واقع یک بنگاه خیریه است که بیشتر مسئولان استان و خیرین در این مراسم دعوت می‌شوند و هدایای نقدی آنها برای کمک به کودکان بی‌سرپرست و سرپرستان خانوار، آزادی زندانیان مالی و... جمع‌آوری می‌شود.



وی از اجرای برنامه ویژه در لیالی قدر خبر داد و گفت: امسال قرار است با 150 هیئت مذهبی تعامل ویژه‌ای داشته باشیم تا در سطح استان برنامه‌های خوبی برگزار شود.



وی با بیان اینکه اختتامیه برنامه‌های ویژه ماه رمضان در روز عید فطر برگزار می‌شود، تصریح کرد: در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نماز عید فطر با حضور بیشتر اعضای مجمع در حرم حضرت معصومه(س) هستیم و در پایان این مراسم بسته‌های فرهنگی به شرکت‌کنندگان در این مراسم اهدا می‌شود.



مشارکت موسسه قرض‌الحسنه کریم اهل بیت(ع)



رضوی با اشاره به مشارکت موسسه قرض‌الحسنه کریم اهل بیت(ع) با مجمع عاشقان حضرت محسن(ع) در برنامه‌های این مجمع اظهار داشت: این موسسه در نظر دارد سنت پسندیده قرض‌الحسنه را در کشور رواج دهد و ما نیز از این موسسه حمایت می‌کنیم.



وی ادامه داد: موسسه قرض‌الحسنه کریم اهل بیت(ع) هم در برنامه‌های فرهنگی مجمع مشارکت جدی خواهد دارد.



وی گفت: این موسسه در سال 81 به ثبت رسید و اکنون دو شعبه در استان مرکزی و یک شعبه در قم دارد.



رضوی بر لزوم حمایت از تشکل‌های مذهبی فعال تاکید کرد و گفت: قم در امور مذهبی محوریت خاصی دارد و جوانان این استان در عرصه فرهنگی از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردارند.



وی اضافه کرد: تولیدات فرهنگی که از قم در سایر استان‌های کشور توزیع می‌شود بار فرهنگی بیشتری نسبت به تولیدات سایر استان‌ها دارد، بنابراین تشکل‌های مذهبی این استان باید حمایت بیشتری شوند تا دامنه فعالیتشان را در سراسر کشور گسترش دهند.

