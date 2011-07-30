تیم کونگ فو بانوان لرستان مقام نخست کشور را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت کونگ فو استان لرستان در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: تیم کنگ فو بانوان لرستان در رده سنی بزرگسالان در این دوره از مسابقات موفق به کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و یک برنز شد.

حسن محمدی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 9 نفر از کونگ فو کاران لرستانی حضور داشتند، عنوان کرد: از این تعداد گونگ فو کار لرستانی شش نفر توانستند مدال این دوره از مسابقات را از آن خود کنند.

وی یادآور شد: همچنین تیم گونگ فو بانوان استان لرستان پیش از این نیز توانست در مسابقات لیگ برتر کشور تیم رشت را با نتیجه 5 بر صفر و تیم کرمان را با نتیجه 4 بر یک مغلوب کند و در صدر تیم های حاضر در لیگ برتر کشور قرار گیرد.

رئیس هیئت کونگ فو استان لرستان با تاکید بر اینکه تیم گونگ فو لرستان از تیم های پر افتخار و قدرتمند کشور به حساب می آید، ادامه داد: این در حالیست که تیم گونگ فو آقایان لرستان نیز در مسابقات قهرمانی کشور که در استان کرمانشاه برگزار شد توانست در مجموع چهار رده سنی و با اعزام 35 ورزشکار مقام دوم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.