هدف اصلی دشمن تضعیف فرهنگ شهادت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت خواه عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: رشد و تعالی جامعه و تقویت وحدت بین ملت با فرهنگ و روحیه ایثار و ایثارگری امکان پذیر است.

وی بیان کرد: صیانت و ترویج روحیه شهادت و ایثارگری کمتر از خود ایثارگری نیست و بزرگترین عامل در جهش و تحول فرهنگی است.

هدایت خواه اظهار داشت: تنها راه کمال یک ملت و پیشرفت حقیقی جوامع بشری، تقویت، ترویج و حفظ فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی تصریح کرد: امروز همه دنیا به این نتیجه رسیدند که حرکت های اسلامی، آزادی خواهی و مقاومت در برابر هجمه‌های سنگین شیطان‌ صفتان برخواسته از پرچم عدالت و فرهنگ روحیه ایثارگری است که در سرزمین ایران اسلامی به اهتزاز در آمده است.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: دشمنان در هراسند و بیش از آن در حیرت که با این حجم ترفندها و توطئه ها با گذشت زمان، دلبستگی به فرهنگ ایثار، ایثارگری ایثارگران، شهید و شهادت، جهاد و جهادگری و تواضع ملت ایران در برابر ارزش ها، انقلاب، امام و رهبری بیشتر و بیشتر می شود.

هدایت خواه اظهار داشت: امروز ایران اسلامی علاوه بر اینکه یک قدرت تمام عیار نظامی است، یک قدرت سیاسی، فرهنگی و مردمی به تمام معنا است و چنین ملتی در برابر هجوم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی شکست نخواهد خورد.

نماینده بویراحمد و دنا با بیان اینکه قدرت‌های سلطه‌گر و استکباری با فریب و زور سرنیزه و اسلحه حرف خود را بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند، افزود: اما ایران اسلامی با اطمینان و اعتمادسازی، همکاری و منطق اهداف خود را پیش می‌برد که همین امر باعث شده است تا ملت‌ها مشی و اندیشه‌ ملت ایران را با افتخار انتخاب کنند.

هدایت خواه همچنین گفت: مردم استان سنگر مستحکم صیانت از ارزش ها و اندیشه و تفکر ولایت هستند، به طوریکه بارها رشادت ها و شجاعت های مردم این استان کمر دشمنان را شکسته است.

مخبر کمیسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی که احیاء و تقویت کننده آرمان های شهیدان و ویژگی‌ها اعتقادی، معنوی و ترویج فلسفه انتظار است را ایثار دانست و گفت: اگر وجود انسان با امام آشنا نباشد، محال است که حیات پیدا کنند و حیات حقیقی با پیوستن به امام ایجاد می‌شود.

وی افزود: براین اساس باید روح کار فرهنگی، ترویج فلسفه انتظار و تقویت انتظار مردم با امام هستی باشد و با ارزش ترین کار فرهنگی، معرفی، ذکر و یاد شهیدان و امام شهیدان است.

هدایتخواه گفت: به لطف پروردگار، عنایات امام عصر(عج)، رهبری حکیمانه و ایستادگی بی‌نظیر مردم و به برکت خون همین شهیدان است که معادلات ظالمانه ضدبشری و حق‌کشی‌های بزرگ تاریخی دشمنان، را به سرعت به نفع اندیشه‌های ملت ها یعنی اسلام خواهی، عدالت و پاکی در حال تغییر کرده است.