به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام خبرگزاری فرانسه، در مراسم قرعه کشی مرحله انتخابی جام جهانی چهره‌های دیروز و امروز فوتبال برزیل حاضر خواهند بود، از "ماریو زاگالو" و زیکو گرفته تا رونالدو و نیمار. ظاهرا قرار است "دیلما روسف" رئیس جمهور برزیل نیز در این مراسم شرکت کند.

برزیل که به عنوان میزبان بیستمین دوره جام جهانی انتخاب شده است، با برگزاری این مسابقات به کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا و مکزیک می پیوندد که پیش از این دو بار میزبان جام جهانی بوده‌اند.

آخرین باری که آمریکای جنوبی میزبان جام جهانی بود برمی گردد به سال 1978 که آرژانتین پذیرای برترین تیم‌های فوتبال جهان بود و توانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

در سال 2007 که میزبانی جام جهانی 2014 به برزیل سپرده شد، این سئوال در ذهن اهالی فوتبال به وجود آمد که برزیل با 190 میلیون نفر جمعیت، ورزشگاه‌های امن و آماده ‌ای برای پذیرایی از 31 تیم برتر فوتبال جهان خواهد داشت؟

برزیلی‌ها برای اینکه آمادگی خود را جهت میزبانی از جام جهانی نشان دهند، میلیون‌ها دلار خرج بازسازی ورزشگاه‌های خود کردند و با مرمت ورزشگاه افسانه‌ای "مارکانا"، این ورزشگاه را به عنوان میزبان فینال جام جهانی بیستم معرفی کردند.

سهمیه قاره‌ها برای حضور در جام جهانی

* از بین 43 کشور آسیایی چهار یا پنج تیم به جام جهانی صعود خواهند کرد.

* از کشورهای آمریکای مرکزی، شمالی و حوزه دریای کارائیب سه تیم مستقیما به جام جهانی می روند و تیم چهارم در دیداری پلی‌آف به مصاف نماینده برتر قاره اقیانوسیه خواهد رفت. تیم برتر این دو دیدار به مصاف تیم پنجم قاره آسیا می رود.

* پنج کشور از 52 کشور آفریقایی روانه جام جهانی خواهند شد.

* 13 سهمیه حضور در جام جهانی نیز به 53 کشور اروپایی تعلق خواهد گرفت.

* آمریکای جنوبی نیز به غیر از برزیل میزبان، پنج سهمیه حضور در جام جهانی خواهد داشت.