به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها 22 روز تا شروع رقابتهای جهانی در پاریس فرصت باقی است، کادر فنی تیم ملی تصمیم به برگزاری رقابتهای انتخابی در اوزان مختلف گرفته است.

رقابتهای انتخابی درحالی برگزار می شود که بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون جهانی همان روز یعنی دوم آگوست مهلت ثبت نام آنلاین مدعیان حضور در مسابقات جهانی پایان خواهد یافت. به نظر می رسد کادر فنی تیم ملی برای شناخت نفرات تیم ملی برای حضور در تورنمنت های کسب سهمیه المپیک بعد از مسابقات جهانی قصد برگزاری دیدارهای انتخابی را دارد.

فدراسیون جودو پیش ازاین پنج جودوکار به اسامی آرش میراسماعیلی، علی معلومات، امیرقاسمی نژاد، جواد محجوب و محمدرضا رودکی را برای اعزام به پاریس در سایت این رقابتها ثبت نام کرده است. این درحالی است که آرش میراسماعیلی به اردوی تیم ملی دعوت نشده است.

از سوی دیگر با نظر "جیرولامو" سرمربی ایتالیایی تیم ملی و موافقت فدراسیون تمرینات تیم جوانان با تیم ملی مشترک شد و از هفته گذشته جودوکاران جوان به همراه ملی پوشان تمرین می کنند. مجید زارعیان هم با حفظ مسئولیت تیم ملی جوانان، دستیار مربی ایتالیایی در تیم بزرگسالان خواهد بود.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان اول شهریورماه در تالار "پیردوکوبرتن" شهر پاریس آغاز می شود.