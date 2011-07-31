مساجد با نیاز و خواسته جوانان باید ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شنبدی شنبه شب در همایش فعالان فرهنگی حوزه مساجد شهرستان بوشهر اظهارداشت: امروز مساجد ما نیازمند جاذبه ها و جلوه های جذاب مورد نیاز جوانان است.

وی مسجد را مهمترین جایگاه اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انتظامی کشور در دوران مختلف دانست، افزود: مساجد در طول سالیان متمادی به عنوان سنگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور محسوب می شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: مسجد می تواند جایگاهی تمام عیار برای مقابله با هجمه های سخت و نرم افزاری دشمنان بر علیه کشورمان باشد.

امام جمعه موقت بوشهر نیز گفت: مساجد خانه های نور در زمین و کانون هدایت و هدایتگری هستند.

حجت الاسلام جواد اسماعیل نیا افزود: مساجد که در این روزها که کشور در مقابل هجمه تهاجم فرهنگی دشمنان قرا گرفته است پادگانهای مستحکم فرماندهانی است که در عرصه دین و فرهنگ مدافع کشور خواهند بود.

وی افزود: به هر میزان این پادگان ها مستحکم تر بسازیم فرماندهان و سربازان قوی تر خواهیم داشت.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه باید به این پادگانها توجه کرد، گفت: انتظار می رود مسئولان بودجه های قابل توجه ای برای احیای مساجد در نظر بگیرند.