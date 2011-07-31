به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "خدا تو را دوست دارد؟" با بازی امیرحسین صدیق، رابعه اسکویی، نفیسه روشن، مهران رجبی و ... در لویزان کلید خورد.

این فیلم تلویزیونی با مضمون کمدی به نویسندگی فهیمه سلیمانی و علی دلبر به احتمال زیاد عید فطر از تلویزیون پخش می‌شود.

فیلم "خدا تو را دوست دارد؟" داستان زندگی سارقی است که از زندان آزاد می‌شود و همه جا اعلام می‌کند توبه کرده است، او ناخواسته قرآنی را سرقت می‌کند که همین مسئله مسیر زندگی‌اش را تغییر می‌دهد.

دیگر عواامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از تهیه‌کنندگان: سیدمحسن میرحسینی، فهیمه سلیمانی، تصویربردار: علیرضا رنجبران، صدابردار: سید مهدی حسینی، طراح صحنه و لباس: رابعه اسکویی، طراح چهره‌پردازی: تینا افشار، منشی صحنه: مارال فتحی، مدیر تولید: آرش داودی و عکاس: آتنا بخارایی.



گروه پس از پایان تصویربرداری در امامزاده پنج تن لویزان به لوکیشن‌های دیگری چون خیابان ویلا، حصارک، میدان پونک و ... منتقل خواهند شد.

در این تله فیلم بازیگرانی چون امیرحسین صدیق، رابعه اسکویی، مهران رجبی، نفیسه روشن، بهزاد رحیم‌خانی، حسام بیگدلو، ابوالحسن علی‌احمدی، فرشید عاشوری، رونیا حاجی‌یوسفی، شهلا مداحی، کاوه نوید، حسن مالمیر و رامتین کبریتی بازی می‌کنند.