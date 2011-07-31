رضا بردستانی، مسئول دبیرخانه دائمی بنیاد مهدی آذریزدی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه این دبیرخانه تصمیم دارد تا اطلاع ثانوی هر گونه فعالیت جنبی اعم از گرامیداشت و ... را برای گرامیداشت این نویسنده لغو کند، گفت: آنچه در دو سال گذشته رخ داد مجموعه دبیرخانه را به این نتیجه رساند که گویا جدی گرفته نشده است. بنابراین تصمیم گرفتم به عنوان مسئول این دبیرخانه همه کارهای شخصی خودم را زمین بگذاریم و موضوع تصویب اساسنامه و ساخت مقبره را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: با توافقات انجام گرفته در ماه مبارک رمضان سال جاری کلنگ ساخت بنای یادبود مقبره آذریزدی به زمین خواهد خورد. اعتبار ساخت این بنا نیز تامین شده است و انشاالله مشکلی برای ساخت آن در ادامه نخواهد بود.

بردستانی تاکید کرد: بنای مقبره بر اساس طرح منتخب فراخوانی که سال گذشته از سوی دبیرخانه منتشر شد، در محل مزار آذریزدی ساخته خواهد شد.

وی افزود: اساسنامه نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است و مشغول رایزنی برای تصویب آن در صحن علنی شورا هستیم. تا زمانی که این اساسنامه و اعضای هیئت امنا به تصویب شورا نرسد و شماره ثبتی برای بنیاد نگیریم، دیگر فعالیت‌های جانبی اعم از نشست و یا اهدای جایزه ادبی آذریزدی و غیره نیز معنایی ندارد و در دستور کار قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه آذریزدی در دومین سالگرد درگذشت خود میزان مهجوری و مظلومیتش در عرصه ادبیات کودک و نوجوان را به نمایش گذاشت، ادامه داد: بسیاری از مراجع و دستگاه‌های فرهنگی مورد رجوع ما برای برگزاری مراسمی که گذشت، به ما بی‌محلی کردند و دست آخر هم با اینکه شهرداری تهران حاضر شد مکانی را برای این مراسم به ما اختصاص دهد، اما نماینده‌ای از خود را به آن مراسم اعزام نکرد و این به نظر من همان نادیده گرفته شدن دوسال تلاشی است که برای ثبت نام و آثار آذریزدی انجام گرفته است.

بردستانی با تأکید بر اینکه برخلاف مدعای بسیاری از اهالی قلم و فرهنگ، فعالیت بنیاد برنامه‌ریزی مدونی دارد، گفت: این بنیاد امسال نیز همه تلاشش را به جای هر موضوع حاشیه‌ای به موضوع ساخت مقبره و تصویب اساسنامه معطوف کرده است.