به گزارش خبرنگار مهر، اردوغان اوداباش در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طرف ترکیه در مرز بازرگان با کمبود نیرو مواجه است، افزود: به همین دلیل در این مرز صفهای طولانی ایجاد شده که در این راستا نامه ای را به مسئولان کشوری ارسال و درخواست 36 نفر در گمرک ترکیه کرده ایم.

وی در ادامه همچنین به ارسال نامه ای به مسئولان مربوطه ترکیه در رابطه با حل مشکلات موجود در منطقه "اسن دره" در کوتاه ترین زمان اشاره کرد و اظهار داشت: تسریع در آسفالت جاده ارتباطی خوی- مرز رازی و برقراری پروازهای وان- ارومیه نیز از جمله درخواستهای ترکیه است.

امضای تفاهم نامه خواهر خواندگی " ارزروم" و " ارومیه"

سرکنسول ترکیه در آذربایجان غربی خواهرخواندگی شهرهای "ایغدیر" و" ماکو"، "کرمانشاه" و "غازان" را گام مهمی در راستای توسعه روابط این شهرها عنوان و اظهار امیدواری کرد: به زودی تفاهم نامه خواهرخواندگی بین "ارزروم" و "ارومیه" امضا شود.

اوداباش اقدامات انجام گرفته در حوزه مبادلات فرهنگی بین دو کشور و حضور اساتید و دانشجویان در همایش ها و سمینارهای تاریخی و فرهنگی دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: تفاهم نامه های خوبی بین دانشگاه های شهرهای مختلف ترکیه و ایران منعقد شده که به توسعه روابط در این بخش کمک خواهد کرد.

این مسئول سرمایه گذاری در حوزه صنعت توریسم و توسعه زیرساختهای گردشگری را در جذب گردشگران از سراسر دنیا و شناساندن فرهنگ کشورها موثر دانست و گفت: زیبایی هایی که در کشور ایران به لحاظ طبیعی و گردشگری و همچنین سابقه تاریخی وجود دارد در کمتر کشوری می توان یافت که باید در راستای معرفی این پتانسیلها اقدامات گسترده ای انجام شود.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته سطح روابط بین ایران و ترکیه و به خصوص و استانهای مرزی ترکیه با آذربایجان غربی در حد قابل توجهی گسترش یافته، ادامه داد: با توجه به تلاشهای انجام شده در راستای توسعه تجارت بین دو کشور، پتانسیل و ظرفیت تجاری دو کشور از یک میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار رسیده است.

سرکنسول ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود مردم ایران را بهترین مردم جهان عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه مردم جهان به دلیل تبلیغات چند روزنامه بزرگ وابسته به سیاست مداران غربی مردم ایران را به خوبی نمی شناسند و ذهنیت خوبی نیز به آنها در این مورد داده نشده است.

اوداباش افزود: متاسفانه ظلم هایی که اسرائیلی ها در حق مردم مظلوم و بی دفاع انجام می دهد در هیچ روزنامه ای منتشر نمی شود ولی سنگ کوچک کودک فلسطینی به عنوان نمادی از جنگ و نزاع مسلمانان در همه روزنامه ها تیتر می شود.