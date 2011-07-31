آمار بیماران دیالیزی خراسان جنوبی 48 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان گفت: متاسفانه در طی 10 سال اخیرتعداد بیماران دیالیزی استان از 18نفر به 85 نفر رسیده است.

وی از ساخت مرکز بیماری های خاص مربوط به بخش های تالاسمی، هموفیلی و دیالیز تا پایان سال جاری و یا حداکثر ظرف سه ماهه اول سال 91 خبرداد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه اکثر بیماری های خاص در استان فاقد مرکز درمانی هستند، افزود: دیالیز، تالاسمی، ام اس، پیوند اعضا، سرطان و هموفیلی از جمله این بیماری های خاص در استان هستند.

دهقانی با بیان اینکه بیمارستانهای شهرهای قاین، بشرویه، نهبندان دارای بخش دیالیز هستند، اظهار کرد: همزمان با افتتاح بیمارستان های سرایان، درمیان و سربیشه بخش دیالیز در این بیمارستان ها نیز احداث می شود.

وی اظهار داشت: شهرستان بیرجند با دو خانوار، قاین با یک خانوار، بشرویه با یک روستا دارای بیماری تالاسمی هستند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته یک درصد رشد در بیماران هموفیلی استان را داشته ایم، افزود: ازدواج فامیلی مهمترین علت رشد این بیماری بوده است.

پذیرش 181 بیمار سرطانی در بیمارستانهای خراسان جنوبی/ وجود 2700 بیمار دیابتی

وی با بیان اینکه سرطان بعد از دیالیز دومین بیماری شایع در خراسان جنوبی است، اظهار کرد: در دوماهه اول سال جاری 181 بیمار سرطانی در بیمارستانهای خراسان جنوبی پذیرش شده اند.

دهقانی بیان کرد: از این تعداد 120 بیمار در بیمارستان ولی عصر (عج)، 36بیمار در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند و 9 بیمار دربیمارستان قاین ، 16بیمار در فردوس و یک بیمار در نهبندان تحت مراقبت قرار گرفته اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه بیماری ام اس بیشتر در سنین 14 تا 18 سال و در افرادی که شغل پرخطر و استرس زا دارند بوجود می آید، بیان کرد: این بیماری چهار مرحله دارد که درصورت تشخیص سریع در مراحل اولیه قابل درمان است.

وی آمار بیماران مبتلایان به دیابت را هزار و 698 نفر در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند، 400 نفر درقاین و 600 نفر در شهرستان فردوس عنوان کرد.