تايمز: عمليات آمريكا در فلوجه بي فايده بود

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه تايمز، وزير امور خارجه انگليس تاكيد كرد كه خشونت در روزهاي اخير برگزاري انتخابات در ژانويه را لغو نخواهد كرد.

به تازگي پنتاگون اعلام كرده است كه نيروهاي خود را در عراق از 138 هزار به 150 هزار افزايش خواهد تا امنيت لازم را در اين كشور تامين نمايد.

وزير امور خارجه انگليس در جمع نمايندگان پارلمان اين كشور اظهار داشت: انگليس سطح نيروهاي خود را همواره كنترل مي كند و فعلا طرحي براي افزايش فوري آنها ندارد.

وي همچنين با حضور در كميته روابط خارجي پارلمان تصريح كرد: ترديدي نيست كه عمليات فلوجه شورش ها تا حدي آرام كرده است اما نتوانسته است آن را كاملا از بين ببرد.

استراو افزود: اگرچه شرايط امنيتي در برخي از مناطق عراق وخيم است اما در برخي مناطق ديگر نيز قابل اطمينان مي باشد.

وي گفت: قضاوت واقعي در مورد شرايط عراق به عهده دولت موقت عراق و جامعه جهاني است تا درباره برگزاري انتخابات به تصميم گيري نهايي دست پيدا كنيم.