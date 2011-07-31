ستاره های نارنجی در آسمان کویر/ کرمان قطب جدید فوتبال شرق

به گزارش خبرنگار مهر، روزی که مس کرمان وارد لیگ برتر فوتبال کشور شد کمتر کسی فکر می کرد که نام فوتبال کرمان روزی لرزه بر اندام حریفان داخلی و بین المللی بیندازد اما مس کرمان تنها چند فصل پس از حضورش در لیگ برتر در لیگ باشگاههای آسیا حضور یافت و به سادگی بسیاری از حریفان عربی که تیمهای رنگی پایتخت طی سالهای اخیر همیشه مقابلشان با زحمت مواجه بودند را به زانو درآورد و هم اکنون در لیگ برتر ایران به یکی از مقتدر ترین حریفان تیمهای لیگ برتری تبدیل شده است.

به گفته بازیکان و مربیانی که در کرمان طی این سالها حضور یافته اند تنها رمز موفقیت فوتبال کرمان دوری از حاشیه، صداقت، تماشاگران پر شور و تلاش بازیکنان و همدلی مردم، باشگاه مس و مسئولان است.

هم اکنون تیم مس کرمان و مس سرچشمه در لیگ برتر و تیمهای گل گهر سیرجان و مس رفسنجان در لیگ دسته اول حضور دارند این درحالی است که مس رفسنجان نیز تاکنون دو بار تاآستانه لیگ برتر پیش آمده تنها با چند امتیاز از لیگ برتر جا ماند.

کرمان جزو سه استان برتر از لحاظ امکانات زیر بنایی فوتبال است

بدون تردید کرمان به یکی از مطرح ترین قطبهای فوتبال کشور تبدیل شده است و به یمن برگزاری لیگ باشگاههای آسیا امکانات زیر بنایی فوتبال استان کرمان در سطح استانداردهای بین المللی است و این مسئله را بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده اند و در سال جاری نیز کرمان جز سه استان برتر کشور در راستای رعایت استاندادهای زیربنایی فوتبال در کشور طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال است.

صعود مس سرچشمه با تکیه بر استعدادهای ناب فوتبال کرمان

در سال جاری مس سرچشمه نیز با راه یابی مقتدرانه در لیگ برتر بسیاری از صاحبنظران فوتبال کشور را حیرت زده کرد به طوریکه برخی افرادی که نمی توانستند پیشرفت فوتبال کرمان را به چشم ببیند اقدام به حاشیه پرداکنی در خصوص انتقال این تیم به استانهای دیگر کردند و در این میان بسیاری تیمهای مردود شده در لیگ برتر و ردی های لیگ سعی کردند امتیاز این تیم را بخرند اما در این میان اراده هواداران کرمانی فوتبال و مسئولان استان را که با تکیه بر استعدادهای ناب استان کرمان دو تیم مس کرمان و مس سرچشمه را به لیگ برتر رسانده بودند نادیده گرفتند.

تلاش دلالها برای مصادره فوتبال کرمان به نفع مردودی ها بی نتیجه ماند

در این میان برخی دلالان نیز برای انتقال فوتبال کرمان به استانهای دیگر دست به کار شدند و نشان دادند دلال بازی در فوتبال تا به آنجا پیش رفته و که حتی تیمها را نیز خرید و فروش می کنند چه برسد به بازیکنان و کادر فنی.

اما درنهایت با حمایت بی دریغ برخی از رسانه های استان کرمان و اصرار هواداران کرمانی تیم مس سرچشمه در لیگ برتر باقیماند و نکته قابل تامل این بود که این تیم با تکیه بر استعدادهای ناب خود در بالاترین سطح فوتبال کشور حضور یافت.

آغاز فصل نقل و انتقالات و دوری مسی ها از بازیکنان اسمی

همزمان با شروع فصل نقل و انتقال بازیکنان و کادر فنی این بار نیز تیمهای کرمانی که برای رعایت قوانین در مقابل بسیاری از تیمها در فصل نقل و انتقال شکست خوردند.

در حالی بسیاری از تیمها همچون سالهای گذشته با جذب بازیکنان چند میلیاردی و قراردادهای سوری قرارداد رعایت سقف قراردادها رو دور زدند و بازیکنان مورد نظر خود را جذب کردند که همچون فصل گذشته تیمهای مس اولین شاخص جذب بازیکن را اخلاق گذاشتند و سعی کردند بازیکن سالاری و اسمهای بزرگ را دور بزنند.

حفظ اسکلت بندی تیمها و جذب بازیکنان بومی

اما مهمترین موفقت مس کرمان و مس سرچشمه حفظ اسکلتبندی تیمهای موفق خود در لیگ فصل گذشته بود و در نهایت نقاط ضعف خود را نیز با استفاده از بازیکنان کار آمد پر کنند.

لیست نهایی مس سرچشمه با سه بازیکن خارجی

به این ترتیب ترکیب مس سرچشمه با استفاده از بازیکنان مورد نیازش بسته شد که شامل حسن حوری، علی سامره، مجتبی ترشیز، محسن زاهدی، علی مولایی، وحید علی‌آبادی، منات برنوئیچ از تیم ملی صربستان، آنته زوراک از تیم ملی کرواسی‌، حسین قنبری و مسلم فیروزآبادی ‌جزو ترکیب نهایی تیم مس سرچشمه هستند.

همچنین محسن مظفری، حامد شیر‌خانلو‌، حسین بغلانی، امیر محمدی، رضا نوراللهی‌، اصغر کرام‌ اللهی‌، نادر فتح‌ اللهی، محمد‌رضا خزائی‌، مسعود ابراهیمی، حسین گوغری، بهرام رشید‌ فرخی و آمینیکه از تیم ملی نیجریه ‌بازیکنانی هستند که تیم فوتبال مس سرچشمه در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال را همراهی می‌کنند.

کادر فنی این تیم را نیز احمد سنجری به عنوان سرمربی تیم فوتبال مس سرچشمه و رسول جعفری و علی حیدر‌رضایی به عنوان کمک تکشیل می دهند.

سرپرست این تیم محمد‌رضا هاشمی و روز‌دار و صالحی به عنوان روانشناس، علی هارودی به عنوان مدیر فنی و رسول با‌مروت به عنوان آنالیزور این تیم را همراهی می‌کنند.

لیست نهایی مس کرمان با چهار بازیکن خارجی

از سوی دیگر بازیکنان مس کرمان نیز شامل، ارشاد یوسفی، علیرضا قدیری، فرزاد حسین خانی، آرارات آراکلیان کیوان امرایی، مجید خدابنده لو، محسن بیاتی نیا، مصطفی شجاعی، بیژن کوشکی، له آندرو باریوس، سپهر حیدری، جورج مراد، فرهاد سالاری پور، ابوالقاسم دهنوی، احمد حسن زاده، مهرداد پولادی، مصطفی سیفی، کارلوس سالازار، عادل کلاه کج ، محمد رضا ترابی اصل، آرمان شهدادنژاد، میلاد شیخ فخرالدینی، شجاع خلیل زاده، علی مرزبان، رسول کر، فرشید باقری، محمد وحید اسماعیل بیگی، احمد رضا زنده روح، محمد حسین حیدری، سجاد حسین زاده و حجت صدقی تشکیل می دهند و از سوی دیگر سرمربی مس کرمان نیز با تمدید قرارداد با صمد مرفاوی بر عهده این مربی گذاشته شد که به گفته خودش ثمر سرمایه گذاری فصل گذشته اش را به روی بازیکنان جوان که اکثرا تجربه شرکت در لیگ را نداشتند برداشت کند.

در این میان مس کرمان در ترکیه اردو زد و مس سرچشمه در ارمنستان اردو زد که تا کنون تمام این مراحل کاملا بدون حاشیه بوده است و هم اکنون نیز اردوی آماده سازی این دو تیم در کرمان و رفسنجان ادامه دارد.

ورزشگاه امام علی(ع) هر هفته شاهد فوتبال خانگی است

نکته قابل توجه این است که مس سرچشمه به دلیل ارتفاع بسیار بالای این شهر از سطح دریا نمی تواند بازیهای خانگی را در سرچشمه برگزار کند و به این ترتیب تمام بازیهای خانگی این تیم قبل از بهره برداری از ورزشگاه رفسنجان در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود و هر دو تیم مس کرمان و سرچشمه یک هفته در میان در کرمان مسابقه خواهند داشت و هوادارن و فوتبال دوستان کرمانی هر هفته شاهد هنرنمایی فوتبالیستهای تیمهای کرمانی در این شهر خواهند بود.

لزوم هوشیاری دو تیم مقابل حاشیه سازان و جامانده ها

اما در این میان مسئولان و بازیکنان دو تیم باید هوشیاری خود را در مقابل حاشیه سازان حفظ کنند زیرا تجربه نشان داده است برخی افراد ذی نفع و دلالان در فوتبال وقتی نمی توانند در تیمها نفوذ کنند و یاد پستی در باشگاه کسب کنند و یا اینکه نتوانند در سیستم جذب بازیکن فوتبال دخالت کنند سعی در ایجاد حاشیه خواهند کرد.

در این میان برخی افراد که نمی توانند در زمین مسابقه در مقابل تیمهای فوتبال کرمان حرفی برای گفتن داشته باشند نیز نقش پر رنگی دارند و در فصلهای گذشته فوتبال این امر هر بار به خصوص در نیم فصل دوم تکرار شده است و با توجه به وجود دو تیم و برگزاری دو شهرآورد در کرمان هوشیاری در مقابل این افراد ضروری است.

مردم فوتبال دوست کرمان در این میان مسلما از دو تیم حمایت خواهند کرد مس کرمان در سالهای گذشته با تشکیل کانون هواداران مس کرمان سعی کرده است از این پتانسیل کاملا سازمان یافته استفاده کند.

با این وجود اکثر هواداران مس کرمان اهالی شهر کرمان و شهرستانهای جنوبی هستند و از سوی دیگر هواداران دو آتشه مس سرچشمه نیز اهالی سرچشمه و به خصوص شهروندان رفسنجان، انار و شهربابک هستند.