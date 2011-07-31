رئیس جمهوری وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به همراه هیئتی متشکل از ثمره هاشمی، حجت الاسلام میر تاج الدینی، نیک زاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی به تبریز سفر کرده است.

در این سفر، با حضور رئیس جمهور تونل های دوقلوی شبلی و باقیمانده آزادراه نبی اکرم(ص) که زنجان را به تبریز متصل می کند، به بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح چهار هزار و 200 واحد مسکن مهر در شهر جدید سهند و حدود 12 هزار واحد دیگر به صورت همزمان در سایر مناطق شهری آذربایجان شرقی از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به تبریز است.

همچنین با حضور احمدی نژاد، جشن باشکوه ثبت جهانی بازار تبریز در فهرست آثار یونسکو برگزار می شود.

سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی هشتمین سفر احمدی نژاد به این استان است.

آخرین بار، دو هفته قبل محمود احمدی نژاد در سفری پروژه ای به آذربایجان شرقی سه پروژه صنعتی و کشاورزی را افتتاح کرد.