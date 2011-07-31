  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ مرداد ۱۳۹۰، ۸:۵۸

رئیس جمهوری وارد تبریز شد

رئیس جمهوری وارد تبریز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح دو پروژه مهم و حضور در آیین جشن ثبت جهانی بازار تبریز در سفری یک روزه صبح یکشنبه وارد تبریز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد به همراه هیئتی متشکل از ثمره هاشمی، حجت الاسلام میر تاج الدینی، نیک زاد و رئیس سازمان میراث فرهنگی به تبریز سفر کرده است.

در این سفر، با حضور رئیس جمهور تونل های دوقلوی شبلی و باقیمانده آزادراه نبی اکرم(ص) که زنجان را به تبریز متصل می کند، به بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح چهار هزار و 200 واحد مسکن مهر در شهر جدید سهند و حدود 12 هزار واحد دیگر به صورت همزمان در سایر مناطق شهری آذربایجان شرقی از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به تبریز است. 

همچنین با حضور احمدی نژاد، جشن باشکوه ثبت جهانی بازار تبریز در فهرست آثار یونسکو برگزار می شود.

سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی هشتمین سفر احمدی نژاد به این استان است.

آخرین بار، دو هفته قبل محمود احمدی نژاد در سفری پروژه ای به آذربایجان شرقی سه پروژه صنعتی و کشاورزی را افتتاح کرد.

کد مطلب 1371432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه