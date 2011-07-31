نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه و انتظاراتی که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه که قرار است هر دو سال یکبار برگزار شود اگرچه حرکتی خوب و ارزنده در معرفی توانمندیهای استان در بخش های مختلف است ولی باید اذعان داشت که این نمایشگاه نتوانست انتظارات را برآورده کند.
باید به این مطلب تاکید کرد که بسیاری از دستگاهها خواسته یا ناخواسته در این نمایشگاه در حد خود ظاهر نشدند به نحوی که این امر را در چینش و آرایش غرفه های خود به نوعی نشان دادند.
نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه در 205 غرفه برگزار شد نمایشگاهی که با حجم تبلیغاتی که داشت و از ماهها قبل شروع شده بود انتظارات فراوانی از آن می رفت ولی باید واقع بینانه گفت علی رغم همه تلاش های صورت گرفته این نمایشگاه نمایشگاهی نبود که توسعه استان زنجان را نشان دهد.
دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه با رویکردی متفاوت نسبت به دوره اول برگزار شد که از آن جمله میتوان به حضور قابل توجه بخش خصوصی که 75 غرفه را از 205 غرفه به خود اختصاص داده بودند، اشاره کرد و همین موضوع زمینه استقبال خوب مردم از این نمایشگاه را فراهم کرده بود. غرفههای دولتی نیز که تعدادشان به 130 غرفه میرسید، در نمایشگاه دوم سعی داشتند گام بلندی نسبت به دوره اول در رسیدن به اهداف کلی نمایشگاه بردارند.
دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه نیز امسال با حضور مسئولان استانی در محل کاسپین زنجان، کار خود را آغاز کرد تا شمهای از عملکرد دستگاههای دولتی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گیرد.
ماهها بود که مسئولان استانی از برنامهریزیهای دقیق برای برگزاری هرچه بهتر دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه خبر میدادند تا اینکه نمایشگاه مذکور طبق زمانبندی اعلام شده، در دوم مردادماه افتتاح شد تا استان زنجان برای دومین بار اقدام به ارائه دستاوردهای دولت برای مردم زنجان و حتی سایر استانها کند.
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