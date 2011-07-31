نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه و انتظاراتی که محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه که قرار است هر دو سال یکبار برگزار شود اگرچه حرکتی خوب و ارزنده در معرفی توانمندیهای استان در بخش های مختلف است ولی باید اذعان داشت که این نمایشگاه نتوانست انتظارات را برآورده کند.

باید به این مطلب تاکید کرد که بسیاری از دستگاهها خواسته یا ناخواسته در این نمایشگاه در حد خود ظاهر نشدند به نحوی که این امر را در چینش و آرایش غرفه های خود به نوعی نشان دادند.

نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه در 205 غرفه برگزار شد نمایشگاهی که با حجم تبلیغاتی که داشت و از ماهها قبل شروع شده بود انتظارات فراوانی از آن می رفت ولی باید واقع بینانه گفت علی رغم همه تلاش های صورت گرفته این نمایشگاه نمایشگاهی نبود که توسعه استان زنجان را نشان دهد.

دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه با رویکردی متفاوت نسبت به دوره اول برگزار شد که از آن جمله می‌توان به حضور قابل توجه بخش خصوصی که 75 غرفه را از 205 غرفه به خود اختصاص داده بودند، اشاره کرد و همین موضوع زمینه استقبال خوب مردم از این نمایشگاه را فراهم کرده بود. غرفه‌های دولتی نیز که تعدادشان به 130 غرفه می‌رسید، در نمایشگاه دوم سعی داشتند گام بلندی نسبت به دوره اول در رسیدن به اهداف کلی نمایشگاه بردارند.

دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه نیز امسال با حضور مسئولان استانی در محل کاسپین زنجان، کار خود را آغاز کرد تا شمه‌ای از عملکرد دستگاه‌های دولتی در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گیرد.

ماه‌ها بود که مسئولان استانی از برنامه‌ریزی‌های دقیق برای برگزاری هرچه بهتر دومین نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه خبر می‌دادند تا اینکه نمایشگاه مذکور طبق زمان‌بندی اعلام شده، در دوم مردادماه افتتاح شد تا استان زنجان برای دومین بار اقدام به ارائه دستاوردهای دولت برای مردم زنجان و حتی سایر استان‌ها کند.

استان زنجان چند سالی است که برگزاری نمایشگاه‌های زیادی را اعم از تخصصی و غیرتخصصی تجربه می‌کند که در این میان می‌توان به استقبال چشمگیر مردم زنجان از نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه اشاره کرد چرا که اصولاً اقبال مردم برای بازدید از این‌گونه نمایشگاه‌ها که مستقیماً با مایحتاج عمومی آنها سر و کار دارد، در اولویت است، اما حضور پرنشاط مردم در نمایشگاهی که در قالب غرفه‌های تخصصی و فقط برای اطلاع‌رسانی از عملکرد دولت برگزار شده است، دور از انتظار بود.

برگزاری برنامه های جانبی همانند مسابقات و جنگ های شادی موجب شده بود مردم استقبال گسترده ای از نمایشگاه داشته باشند به نحوی که شاید بتوان به جرات گفت پراستقبال ترین نمایشگاه طی چند سال اخیر در استان زنجان بود.

در این میان برخی تبعیض های رایج در استان زنجان در نحوه چینش غرفه ها همانند نمایشگاههای گذشته وجود داشت که موجب شده بود این نمایشگاه در بحث چینش غرفه ها در سالن از فضای استاندارد برخوردار نباشد.

نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه ثابت کرد که استان زنجان در روند توسعه فرهنگی هنوز با نقطه ایده آل فاصله دارد غرفه های سوت و کور دستگاههای فرهنگی که در گستره تبلیغات شدید دستگاههای اقتصادی و فرهنگی تنها کورسویی بودند که شاید در آینده چراغشان روشن تر شود. فرهنگی که برخی ها در گذشته چنان ضربه محکمی بر پیکره آن زدند که شاید فرآیند زمانی طولانی را برای بهبود جای زخم فرهنگی استان بکند.

نمایشگاه زنجان در مسیر توسعه فرصت مناسب برای معرفی توانمندیهای صنعتی استان زنجان بود ولی تنها تعداد محدود از شرکت های صنعتی استان در این نمایشگاه حاضر بودند که این امر را می توان به یقین گفت کل ظرفیت صنعتی استان در این نمایشگاه حاضر نبود.