مجلس این هفته در دستور دارد: بررسی صلاحیت 4 وزیر پیشنهادی/ قرائت گزارش تفریغ بودجه88

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در آغاز جلسات علنی هفته جاری از روز یکشنبه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه امور گمرک را ادامه می‌دهند.

نمایندگان همچنین در این هفته گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه جزء یک بند "ب" تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ را که یک فوریت آن در جلسه علنی ۲۴ خرداد ماه سال جاری به تصویب رسید و بنا به درخواست بیش از پنجاه نفر از نمایندگان طبق ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در اولویت قرار گرفت، گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که شامل پنج طرح است که دو فقره از آنها با قید یک فوریت به کمیسیون ارجاع گردیده است، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۷ قانون مذکور که یک‌فوریت آن در جلسه علنی ۸ اسفند ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است،‌ در دستور کار خود دارند.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد ۲۴ و ۳۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱که یک‌فوریت آن در جلسه علنی ۲۵ اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمؤسسه منطقه‌ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام)،‌گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه مصوب ۱۳۴۵ آن که از سوی شورای عالی استانها ارائه شده است و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران، از دیگر دستور کارهای جلسات علنی هفته جاری مجلس خواهد بود.

نمایندگان در این هفته همچنین با بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه آئین‌دادرسی کیفری، مدت اجرای آزمایشی آن را تعیین می‌کنند. این لایحه با تصویب تقاضای نمایندگان در جلسه علنی ۱۶ دی ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی و تصویب شد.

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایرو گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست (upu) منعقد شده در ژنو سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی)از دیگر مواردی است که در دستور کار هفته جاری نمایندگان در صحن علنی قرار دارد.

در این هفته همچنین مجید نامجو وزیر نیرو برای پاسخگویی به سؤال مجید نصیرپورنماینده مردم سراب و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سؤال سید احمد لطفی ‌آشتیانی نماینده محترم اراک،کمیجان و خنداب در صحن علنی مجلس حاضر می‌ شوند.

نمایندگان در هفته جاری همچنین دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات را بعنوان ناظر در هیأت امنای صندوق توسعه ملی (موضوع جزء ۹ بند «ج» ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) بر می‌گزینند.

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره چهار مورد شکایات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور در اجرای ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در صحن علنی قرائت می‌شود.

نمایندگان در این هفته با استماع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم، در مورد آن تصمیم می‌گیرند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه وضعیت کشاورزان و دامداران در شرایط خشکسالی و اصلاح قیمت‌ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی برنامه‌ها و صلاحیت عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، مهدی غضنفری، رستم قاسمی و محمدعباسی برای تصدی وزارتخانه‌های تعاون، کار ورفاه اجتماعی،صنعت، معدن و تجارت، نفت و وزارت ورزش و جوانان نیز در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه قرار دارد.

