حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیاز اصلاح طلبان برای ادامه حضور در ساختار نظام از طریق مجلس نهم گفت: اصلاح طلبان خود می‌دانند که اگر در این انتخابات هم به موفقیت دست پیدا نکنند ساختار حزبی و تشکیلاتی و پایگاه مردمی خود را کاملا از دست خواهند داد و نابود خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: اکثر اصلاح طلبان در مجلس 6 استعفاء داده بودند اما باز شاهد و ناظر آن بودیم که این جریان در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرد و فهرست انتخاباتی ارائه داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین در خصوص تشکیل شورای اضلاع اصولگرایان گفت: اصولگرایان براساس کمیته 8+7 فعالیت می کنند ضمن آنکه آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز بر فعالیت این کمیته تاکید دارند البته گروه ها و جبهه های دیگر نیز می توانند اعلام موجودیت کنند اما چهارچوب وحدت اصولگرایان کمیته 8+7 است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره اینکه آیا با تشکیل شورای اضلاع اصولگرایان موافق هستید یا نه؟ اظهار داشت: بنده فقط موافق کمیته واحد اصولگرایان هستم.

گفتنی است، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اخیرا در گفتگویی با بیان اینکه وحدت تام و تمام بین گروه های اصولگرا ممکن نیست پیشنهاد داد شورایی تحت عنوان اضلاع اصولگرایان تشکیل شود تا این شورا در کنار کمیته 8+7 قرار گیرد.