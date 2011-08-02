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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۵:۱۴

غفوری فرد در گفتگو با مهر:

اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت می‌کنند تا برای همیشه نابود نشوند

اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت می‌کنند تا برای همیشه نابود نشوند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم گفت: اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات شرکت می کنند ، چرا که اگر شرکت نکنند برای همیشه نابود خواهند شد.

حسن غفوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نیاز اصلاح طلبان برای ادامه حضور در ساختار نظام از طریق مجلس نهم گفت: اصلاح طلبان خود می‌دانند که اگر در این انتخابات هم به موفقیت دست پیدا نکنند ساختار حزبی و تشکیلاتی و پایگاه مردمی خود را کاملا از دست خواهند داد و نابود خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: اکثر اصلاح طلبان در مجلس 6 استعفاء داده بودند اما باز شاهد و ناظر آن بودیم که این جریان در انتخابات مجلس هفتم شرکت کرد و فهرست انتخاباتی ارائه داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین در خصوص تشکیل شورای اضلاع اصولگرایان گفت: اصولگرایان براساس کمیته 8+7 فعالیت می کنند ضمن آنکه آیت الله مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز نیز بر فعالیت این کمیته تاکید دارند البته گروه ها و جبهه های دیگر نیز می توانند اعلام موجودیت کنند اما چهارچوب وحدت اصولگرایان کمیته 8+7 است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره اینکه آیا با تشکیل شورای اضلاع اصولگرایان موافق هستید یا نه؟ اظهار داشت: بنده فقط موافق کمیته واحد اصولگرایان هستم.

گفتنی است، اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اخیرا در گفتگویی با بیان اینکه وحدت تام و تمام بین گروه های اصولگرا ممکن نیست پیشنهاد داد شورایی تحت عنوان اضلاع اصولگرایان تشکیل شود تا این شورا در کنار کمیته 8+7 قرار گیرد.

کد مطلب 1371467

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