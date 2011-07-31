به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "استوارت بوون" روز گذشته در یک گزارش 172 صفحه ای با اشاره به افزایش قابل توجه شمار بمب گذاری ها، ترور و خشونت ها در عراق نسبت به سال گذشته نوشت: هنوز مشخص نیست که نیروهای آمریکایی پس از 31 دسامبر این کشور را ترک کرده یا همچنان در این کشور باقی می مانند.

استوارت بوون در این گزارش عراق را ناامن تر از هر زمان دیگری در 12 ماه گذشته خواند و اعلام کرد: ماه ژوئن 15 سرباز آمریکایی کشته شدند که این مرگبارترین ماه برای نظامیان آمریکایی در این کشور در دو سال گذشته بود. همچنین شمار حملات موشکی در منطقه سبز بغداد که محل استقرار دفاتر دولتی و سفارتخانه های خارجی است، بسیار افزایش یافته است.

از سوی دیگر شمار سوء قصدها به رهبران سیاسی، نیروهای امنیتی و قضات عراقی به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین با توجه به بمب گذاریهای مکرر در شهر دیاله اوضاع این شهر بسیار بی ثبات است.

استوارت بوون ارتش آمریکا را مسئول بی ثباتی در عراق توصیف کرد و گفت: در صورت خروج تمام نیروهای آمریکایی در زمان مقرر در عراق، سفارت ایالات متحده در بغداد مسئول آموزش 40 هزار نیروی پلیس عراق خواهد بود.

به نوشته آنتی وار، واشنگتن و بغداد هم اکنون در حال گفتگو برای باقی ماندن نیروهای ارتش آمریکا در عراق پس از دسامبر سال جاری هستند و روز گذشته گفتگوها برای حضور 10 هزار نظامی در این کشور به منظور آموزش نیروهای امنیتی به تاخیر افتاد.

یادآور می شود نظامیان آمریکایی حاضر در عراق که بالغ بر 46 هزار نفر هستند باید طبق جدول زمانی مندرج در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.