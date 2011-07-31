شهرستان فیروزکوه شاخصهای فرهنگی مناسبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام داود رضوانی در نشست آموزشی پدافند غیرعامل این شهرستان افزود: شهرستان فیروزکوه هنجارهای فرهنگی مناسبی دارد و به عنوان پتانسیل های فرهنگی می توان برای آن برنامه ریزی کرد و ضروری است که از آنها محافت شود.

وی با اشاره به نقش مبلغان و مربیان قرآنی اظهار داشت: مسئولان مؤسسات قرآنی، مربیان قرآنی، مداحان، مبلغان، مبلغات و... به عنوان مسئولان فرهنگی شهرستان فیروزکوه محسوب می شوند که دارای مسئولیت و جایگاه مهم برای ارتقا شاخصهای فرهنگی هستند.

حجت الاسلام رضوانی به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اشاره کرد و ادامه داد: به تعبیر مقام معظم رهبری، ماه مبارک رمضان قطعه ای از بهشت است، در جهنم سوزان این دنیا به خصوص در این همه تهاجمات و مکر و فریب های دشمنان.

وی از همگان خواستار شد تا نهایت بهره را از ماه رحمت خداوند ببرند و مسئولان نیز در خدمتگزاری به مردم از خداوند متعال استعانت بطلبند.

گفتنی است در این نشست حجت الاسلام امیر آتشانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت اسلام نصراللهی استاد اعزامی از مؤسسه بصیرت و بیش از 150 نفر از مبلغان، مبلغات، مسئولان و مربیان مؤسسات قرآنی حضور داشتند.