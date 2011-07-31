حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان جمعیت سالمندان کشور افزود: براساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور هم اکنون پنج میلیون و 12 هزار نفر از جمعیت کشور سالمند هستند و حدود 7.3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و 650 هزار سالمند مرد در کشور زندگی می کنند، گفت: دو میلیون و 460 هزار سالمند زن نیز در کشور زندگی می کنند. مردان سالمند 51.8 درصد و زنان سالمند نیز 48.2 درصد جمعیت سالمند کشور را به خود اختصاص داده اند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرد: استانهای گیلان، خراسان جنوبی، خراسان مرکزی، همدان و سمنان دارای بیشترین تعداد سالمند و استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد نیز دارای کمترین تعداد سالمند هستند.

به گفته نحوی نژاد، 6.8 درصد جمعیت سالمندان کشور، شهرنشین و 8.2 درصد جمعیت سالمندان نیز روستانشین هستند.

وی با اشاره به اینکه 71.2 درصد جمعیت سالمندان کشور متاهل هستند، اظهار داشت: براساس آمارهای بدست آمده، 88 درصد مردان سالمند و 51 درصد زنان سالمند کشور متاهل هستند.