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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وجود 16 هزار سالمند صدساله در کشور/ گیلانیها؛ مسن‌ترین مردم ایران

وجود 16 هزار سالمند صدساله در کشور/ گیلانیها؛ مسن‌ترین مردم ایران

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: براساس آخرین آمارها در حال حاضر 16 هزار و 851 سالمند با سن صد سال و بیشتر در کشور زندگی می‌کنند.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد میزان جمعیت سالمندان کشور افزود: براساس آخرین سرشماری انجام شده در کشور هم اکنون پنج میلیون و 12 هزار نفر از جمعیت کشور سالمند هستند و حدود 7.3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون و 650 هزار سالمند مرد در کشور زندگی می کنند، گفت: دو میلیون و 460 هزار سالمند زن نیز در کشور زندگی می کنند. مردان سالمند 51.8 درصد و زنان سالمند نیز 48.2 درصد جمعیت سالمند کشور را به خود اختصاص داده اند.
 
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تاکید کرد: استانهای گیلان، خراسان جنوبی، خراسان مرکزی، همدان و سمنان دارای بیشترین تعداد سالمند و استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد نیز دارای کمترین تعداد سالمند هستند.
 
به گفته نحوی نژاد، 6.8 درصد جمعیت سالمندان کشور، شهرنشین و 8.2 درصد جمعیت سالمندان نیز روستانشین هستند.
وی با اشاره به اینکه 71.2 درصد جمعیت سالمندان کشور متاهل هستند، اظهار داشت: براساس آمارهای بدست آمده، 88 درصد مردان سالمند و 51 درصد زنان سالمند کشور متاهل هستند.
کد مطلب 1371496

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