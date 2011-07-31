علی نیکزاد در حاشیه افتتاح باقیمانده افتتاح تهران - تبریز به خبرنگار مهر گفت: دولت در کنار اهتمام نسبت به ساخت پروژه های زیربنایی از حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش حمایت و استقبال می کند.

وی از راه به عنوان رکن توسعه ای کشور یاد کرد و افزود: امسال 15 هزار کیلومتر پروژه راه با ارزشی معادل 6 هزار میلیارد تومان در دست اجراست.

به گفته وزیر راه و شهرسازی هزار کیلومتر از این میزان پروژه مربوط به پروژه های راه آهن، 120 کیلومتر مربوط به آزاد راه، 2 هزارو 600 کیلومتر بزرگراه، 4 هزار کیلومتر راه اصلی و مابقی راه روستایی ضمن اینکه 15 پروژه فرودگاهی و 25 پروژه بندری نیز توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا می شود.

نیکزاد از برنامه دولت برای ساخت یکصد و 25 هزار واحد مسکونی جدید در قالب پروژه ملی مسکن مهر خبر داد و افزود: امروز و با حضور رئیس جمهور 16 هزار و 16 واحد از این تعداد در استان آذربایجان شرقی افتتاح و به بهره برداری رسید.

وی همچنین در خصوص ادامه آزادراه تبریز - تهران افزود: آزادراه تبریز - مرند - بازرگان یکی از پروژه های ملی وزارت راه و شهرسازی است و با تحقق این پروژه ارتباط مطلوب ایران با کشورهای همسایه شمال غرب به صورت زمینی برقرار خواهد شد.