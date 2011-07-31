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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

علی عزتی:

تزریق اعتبار به حوزه ورزش ایلام باعث شکوفایی استعدادها می شود

تزریق اعتبار به حوزه ورزش ایلام باعث شکوفایی استعدادها می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: تزریق اعتبار به حوزه ورزش ایلام باعث شکوفایی استعدادها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عزتی در حاشیه تجلیل از ورزشکاران شهرستان آبدانان با اشاره به درخشش ورزشکاران استان در رقابت های مختلف کشوری و آسیایی توجه بیشتر به ورزش استان را خواستار شد.

وی چشم انداز ورزش استان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با تزریق اعتبارات لازم در زیرساختهای ورزش استان استعدادهای استانی بیش از گذشته شکوفا می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان ایلام  هم در همایش تجلیل از کاراته کارهای آبدانان گفت: در چهار ماه گذشته جوانان استان بیش از 130 مدال کشوری و 6 مدال طلای آسیایی کسب کرده اند.

فرزاد فتاحی افزود: در یک ماه گذشته نیز جوانان استان 80 عنوان قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی در رقابت های کشوری و آسیایی کسب کردند.

در پایان این مراسم از 17 نفر از کاراته کارها و پیشکسوتان شهرستان آبدانان تجلیل شد.

همچنین در حاشیه این مراسم نماینده مردم دهلران، دره شهر و آبدانان از طرحهای استخر سر پوشیده بانوان و بیمارستان در حال ساخت آبدانان بازدید کرد.

عزتی تلاش برای تکمیل و اتمام این طرح ها را خواستار شد.

کد مطلب 1371499

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