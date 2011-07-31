به گزارش خبرنگار مهر، پیکان در حالی صاحب جام قهرمانی بیست ودومین دوره مسابقات والیبال باشگاه‏های آسیا شد که این جام طی 5 دوره پیشین این رقابت‏ها نیز از آن همین تیم شده بود تا والیبال کشورمان از این حیث و با فاصله زیاد رکوددار باشد چون حالا 6 قهرمانی متوالی دارد.

مسابقات والیبال باشگاهی آسیا از سال 1989 تحت عنوان جام "صلح" آغاز شد. 6 دوره ابتدایی این رقابت‎ها در هیروشیما ژاپن برگزار شد. ایران طی سال‏های 1995 و 1996 میزبان مسابقات بود. بعد از آن هم لبنانی‎ها طی دو سال متوالی در بیروت برگزار کننده مسابقات صلح بودند.

جام صلح بدون طلا

در 10 سال برگزاری مسابقات والیبال جام صلح، به جز سال 1990 که با غیبت پرسپولیس همراه بود نمایندگان کشورمان در دیگر دوره‎های این رقابت‎ها حضور داشتند اما هرگز موفق به کسب مدال طلا نشدند. استقلال، بنیاد شهید، بانک ملی و آبگینه قزوین در دوره‎های ابتدایی این رقابت‎ها شرکت کردند بدون اینکه موفق به کسب مدال شوند. نمایندگان ایران در دیگر دوره‎های این مسابقات مدال آور شدند اما نه به رنگ طلا.

میزبانی خوش یمن ایرانی‏ها

اولین مدال آوری نمایندگان ایران در رقابت‎های والیبال جام صلح همزمان با نخستین میزبانی کشورمان در این مسابقات بود. سال 1995 تیم فولاد خوزستان که همراه با فتح تهران در مسابقات والیبال جام صلح تهران شرکت کرده بود بعد از نماینده ژاپن در رده دوم قرار گرفت و صاحب مدال نقره شد. بعد از آن پیکان به دو مدال نقره و یک برنز رقابت‎های جام صلح دست یافت. در واقع از این سال به بعد تمام دوره‎های برگزاری مسابقات باشگاهی آسیا با مدال آوری ایرانی‎ها همراه بود. به جز مسابقات 2001 چین که صنام به عنوان پنجم اکتفا کرد و همچنین سال 2004 که مسابقات به خاطر شیوع بیماری سارس در کشور اندونزی اصلا برگزار نشد.

جام صلح کنار رفت

بعد از 10 دوره برگزاری رقابت‎های والیبال جام صلح و از سال 1999 با تغییراتی که در کنفدراسیون والیبال آسیا ایجاد شد، این مسابقات به "رقابت‏های قهرمانی باشگاه‏های آسیا" تغییر نام داد. تمام مدال‎های طلا ایران در طول برگزاری این رقابت‏ها با این عنوان به دست آمد. اولین بار پیکان در مسابقات 2002 تهران، ایران را صاحب مدال طلا باشگاه‎های آسیا کرد. صنام دیگر تیم ایرانی است که این مدال را در رقابت های 2003 تهران به دست آورده است.

پیکان پرافتخارترین تیم ایران و آسیا

با احتساب رقابت‎های برگزار شده امسال، ایرانی‏ها در مجموع 8 بار جام قهرمانی مسابقات والیبال باشگاه‏های آسیا را از آن خود کرده‎اند که یک بار توسط صنام و 7 بار توسط پیکان فتح شده است. پیکان علاوه بر رقابت‎های 2002 تهران در مسابقات 2006 ویتنام، 2007 بحرین، 2008 قزاقستان، 2009 امارات و 2010 چین جام قهرمانی را بالای سر برد. تا اینکه در رقابت های 2011 پالمبانگ اندونزی برای ششمین بار متوالی این جام را از آن خود کرد.

هفتمین قهرمانی پیکان و ششمین قهرمانی متوالی این تیم در آسیا با شکست آلماتی قزاقستان به دست آمد. این تیم در مرحله مقدماتی این رقابت ها نیز مغلوب نماینده ایران شده بود. الریان قطر، تالیپ اسپورتی ترکمنستان، آسیا ورلد میانمار، چانگ تایلند، سامسل اندونزی و تانگ دیناسی چین دیگر تیم‎هایی بودند که پیکان برای رسیدن به دیدار نهایی آنها را از پیش رو برداشت.



همچنین تیم والیبال پیکان در مسابقات 1996 تهران، 1998 عمان، 2000 تایلند و 2004 ایران به مدال نقره اکتفا کرد و عنوان سومی رقابت‌های 1997 عمان و 1999 چین را نیز در اختیار دارد.

تیم والیبال پیکان شنبه شب با شکست آلماتی قزاقستان برای هفتمین بار قهرمان آسیا شد

بهترین‎های آسیا

جدول سه تیم برتر مسابقات والیبال باشگاهی آسیا از سال 1999 که این رقابت‏های تحت عنوان "مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا" برگزار شد به شرح زیر است:

* 1999 (چین)

1- چین 2- کره جنوبی 3- ایران (پیکان)

* 2000 (تایلند)

1- کره جنوبی 2- ایران (پیکان) 3- چین

* 2001 (چین)

1- کره جنوبی 2- ژاپن 3- چین

* 2002 (ایران - تهران)

1- ایران (پیکان) 2- ایران (صنام) 3- قزاقستان

* 2003 (تهران)

1- ایران (صنام) 2- ایران (پیکان) 3- قزاقستان

* 2005 (پاکستان)

1- قزاقستان 2- ایران (سایپا) 3- چین

* 2006 (ویتنام)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- اندونزی

* 2007 (بحرین)

1- ایران (پیکان) 2- عربستان 3- قطر

* 2008 (قزاقستان)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- ژاپن

* 2009 (امارات)

1- ایران (پیکان) 2- عربستان 3- قطر

* 2010(چین)

1- ایران (پیکان) 2 - قطر 3- ژاپن

* 2011 (اندونزی)

1- ایران (پیکان) 2- قزاقستان 3- چین

به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از بیست و دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا که شنبه شب با قهرمانی دوباره پیکان در شهر "پالمبانگ" اندونزی به پایان رسید، ایران با 12 مدال طلا، نقره و برنز در صدر دیگر کشورهای شرکت کننده در این مسابقات قرار داشت و حالا با کسب یک مدال طلا دیگر این صدرنشینی تثبت شد. رده بندی 4 تیم برتر آسیا از نظر مدال آوری در این رقابت‎ها به شرح زیر است: