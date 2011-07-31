به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.
برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح ذیل است:
|مبدا
|مقصد
|نرخ بلیت (ریال)
|آبادان
|اردبیل
|949.000
|آبادان
|سبزوار
|1.108.000
|آبادان
|سیری
|868.000
|آبادان
|قشم
|907.000
|آبادان
|کیش
|802.000
|آبادان
|یزد
|748.000
|اراک
|بندرعباس
|1.056.000
|اراک
|عسلویه
|941.000
|اردبیل
|دزفول
|740.000
|ارومیه
|قشم
|1.490.000
|اصفهان
|آبادان
|558.000
|اصفهان
|ارومیه
|841.000
|اصفهان
|اهواز
|558.000
|اصفهان
|بم
|778.000
|اصفهان
|بندرعباس
|809.000
|اصفهان
|چابهار
|1.087.000
|اصفهان
|زاهدان
|906.000
|اصفهان
|سیری
|817.000
|اصفهان
|عسلویه
|694.000
|اصفهان
|قشم
|869.000
|اصفهان
|کرمانشاه
|644.000
|اصفهان
|کیش
|752.000
|اصفهان
|ماهشهر
|558.000
|اهواز
|بندرعباس
|877.000
|اهواز
|رشت
|774.000
|اهواز
|زاهدان
|1.457.000
|اهواز
|ساری
|802.000
|اهواز
|عسلویه
|762.000
|اهواز
|قشم
|919.000
|اهواز
|کرمانشاه
|758.000
|اهواز
|کیش
|819.000
|ایلام
|مشهد
|1.160.000
|بندرعباس
|آبادان
|862.000
|بندرعباس
|بیرجند
|761.000
|بندرعباس
|چابهار
|558.000
|بندرعباس
|رشت
|1.184.000
|بندرعباس
|ساری
|1.308.000
|بندرعباس
|کرمانشاه
|1.251.000
|بندرعباس
|کیش
|558.000
|بندرعباس
|گرگان
|1.267.000
|بندرعباس
|یزد
|628.000
|تبریز
|اصفهان
|775.000
|تبریز
|اهواز
|905.000
|تبریز
|بندرعباس
|1.400.000
|تبریز
|عسلویه
|1.216.000
|تبریز
|قشم
|1.460.000
|تبریز
|کیش
|1.337.000
|تبریز
|ماهشهر
|974.000
|تهران
|آبادان
|697.000
|تهران
|اردبیل
|558.000
|تهران
|ارومیه
|643.000
|تهران
|اصفهان
|558.000
|تهران
|اهواز
|610.000
|تهران
|ایرانشهر
|1.232.000
|تهران
|ایلام
|586.000
|تهران
|بجنورد
|673.000
|تهران
|بحرگان
|805.000
|تهران
|بم
|957.000
|تهران
|بندرعباس
|1.086.000
|تهران
|بندرلنگه
|1.048.000
|تهران
|بوشهر
|807.000
|تهران
|بیرجند
|825.000
|تهران
|پارسآباد
|648.000
|تهران
|تبریز
|594.000
|تهران
|توحید
|899.000
|تهران
|جهرم
|853.000
به گزارش مهر، قیمت جدید بلیت هواپیما در سایر مسیرهای پروازی در آدرس ذیل قابل مشاهده است. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.
http://www.cao.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f643c757-50fd-4eba-9089-2c5f391d3384
