۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

مهر منتشر کرد:

جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح ذیل است: 

قیمت جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی
مبدا مقصد نرخ بلیت (ریال)
آبادان اردبیل 949.000
آبادان سبزوار 1.108.000
آبادان سیری  868.000
آبادان قشم 907.000 
آبادان کیش 802.000 
آبادان یزد 748.000 
اراک   بندرعباس 1.056.000 
 اراک  عسلویه  941.000
اردبیل  دزفول  740.000 
ارومیه  قشم  1.490.000
اصفهان  آبادان  558.000  
 اصفهان ارومیه  841.000
اصفهان  اهواز   558.000 
اصفهان  بم  778.000 
اصفهان   بندرعباس  809.000 
اصفهان    چابهار 1.087.000 
اصفهان   زاهدان  906.000 
اصفهان   سیری  817.000 
اصفهان   عسلویه  694.000 
 اصفهان  قشم  869.000 
 اصفهان  کرمانشاه  644.000 
اصفهان   کیش  752.000 
 اصفهان  ماهشهر  558.000 
اهواز  بندرعباس  877.000 
اهواز   رشت  774.000 
اهواز   زاهدان  1.457.000 
 اهواز   ساری  802.000 
اهواز    عسلویه  762.000 
اهواز    قشم  919.000 
اهواز    کرمانشاه  758.000 
اهواز    کیش  819.000 
ایلام  مشهد 1.160.000 
بندرعباس  آبادان  862.000 
بندرعباس   بیرجند  761.000 
بندرعباس   چابهار  558.000 
بندرعباس   رشت  1.184.000 
بندرعباس   ساری  1.308.000 
بندرعباس   کرمانشاه  1.251.000 
بندرعباس   کیش  558.000 
بندرعباس   گرگان  1.267.000 
بندرعباس   یزد  628.000 
تبریز  اصفهان  775.000 
تبریز   اهواز  905.000 
تبریز   بندرعباس  1.400.000 
تبریز   عسلویه  1.216.000 
تبریز   قشم  1.460.000 
تبریز  کیش  1.337.000 
تبریز ماهشهر  974.000 
تهران  آبادان  697.000 
تهران   اردبیل  558.000 
تهران   ارومیه  643.000 
تهران   اصفهان  558.000 
تهران   اهواز  610.000 
تهران   ایرانشهر  1.232.000 
تهران   ایلام  586.000 
تهران   بجنورد  673.000 
تهران   بحرگان   805.000
تهران   بم  957.000 
تهران   بندرعباس  1.086.000 
تهران    بندرلنگه   1.048.000
تهران    بوشهر   807.000
تهران    بیرجند   825.000
تهران    پارس‌آباد  648.000 
 تهران   تبریز  594.000 
تهران    توحید  899.000 
 تهران   جهرم  853.000 


 به گزارش مهر، قیمت جدید بلیت هواپیما در سایر مسیرهای پروازی در آدرس ذیل قابل مشاهده است. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.

http://www.cao.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=f643c757-50fd-4eba-9089-2c5f391d3384

