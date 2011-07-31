به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی هواپیمایی اخیرا قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را به طور متوسط 14 درصد افزایش داده، ضمن اینکه این مصوبه از 27 تیرماه نیز اجرایی شده است.

برهمین اساس، جدول قیمت جدید بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به شرح ذیل است:

قیمت جدید قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی مبدا مقصد نرخ بلیت (ریال) آبادان اردبیل 949.000 آبادان سبزوار 1.108.000 آبادان سیری 868.000 آبادان قشم 907.000 آبادان کیش 802.000 آبادان یزد 748.000 اراک بندرعباس 1.056.000 اراک عسلویه 941.000 اردبیل دزفول 740.000 ارومیه قشم 1.490.000 اصفهان آبادان 558.000 اصفهان ارومیه 841.000 اصفهان اهواز 558.000 اصفهان بم 778.000 اصفهان بندرعباس 809.000 اصفهان چابهار 1.087.000 اصفهان زاهدان 906.000 اصفهان سیری 817.000 اصفهان عسلویه 694.000 اصفهان قشم 869.000 اصفهان کرمانشاه 644.000 اصفهان کیش 752.000 اصفهان ماهشهر 558.000 اهواز بندرعباس 877.000 اهواز رشت 774.000 اهواز زاهدان 1.457.000 اهواز ساری 802.000 اهواز عسلویه 762.000 اهواز قشم 919.000 اهواز کرمانشاه 758.000 اهواز کیش 819.000 ایلام مشهد 1.160.000 بندرعباس آبادان 862.000 بندرعباس بیرجند 761.000 بندرعباس چابهار 558.000 بندرعباس رشت 1.184.000 بندرعباس ساری 1.308.000 بندرعباس کرمانشاه 1.251.000 بندرعباس کیش 558.000 بندرعباس گرگان 1.267.000 بندرعباس یزد 628.000 تبریز اصفهان 775.000 تبریز اهواز 905.000 تبریز بندرعباس 1.400.000 تبریز عسلویه 1.216.000 تبریز قشم 1.460.000 تبریز کیش 1.337.000 تبریز ماهشهر 974.000 تهران آبادان 697.000 تهران اردبیل 558.000 تهران ارومیه 643.000 تهران اصفهان 558.000 تهران اهواز 610.000 تهران ایرانشهر 1.232.000 تهران ایلام 586.000 تهران بجنورد 673.000 تهران بحرگان 805.000 تهران بم 957.000 تهران بندرعباس 1.086.000 تهران بندرلنگه 1.048.000 تهران بوشهر 807.000 تهران بیرجند 825.000 تهران پارس‌آباد 648.000 تهران تبریز 594.000 تهران توحید 899.000 تهران جهرم 853.000



به گزارش مهر، قیمت جدید بلیت هواپیما در سایر مسیرهای پروازی در آدرس ذیل قابل مشاهده است. البته نرخهای اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهی و 5 درصد عوارش شهرداری هستند.

