90 هزار بافنده در استان کردستان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری شامگاه شنبه در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان گفت: کردستان یکی از استانهای مستعد کشور در زمینه تولید فرشت دستباف به شمار می رود و به همین دلیل تاکنون بیش از 90 هزار بافنده در این استان شناسایی و ساماندهی شده اند.

وی عنوان کرد: توسعه و تقویت فرش دستباف به عنوان یکی از ظرفیت های اصلی و نهفته استان کردستان می تواند در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت های جدید شغلی به ویژه در حوزه مشاغل خانگی موثر و مفید باشد و انتظار می رود که در این راستا اقدامات و تصمیم های مناسبی در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری برای حمایت از صنعت فرش اتخاذ شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان افزود: سازمان بازرگانی کردستان با همکاری اداره کل تامین اجتماعی استان اقدامات خوبی را برای بیمه کردن فرش بافان طی دو سال اخیر اجرایی کرده است و انتظار می رود که این مهم با جدیت بیشتری پیگیری شود.

اسراری با اشاره به لزوم حمایت بیشتر از صنعت فرش دستباف در کردستان بیان کرد: میزان حمایت های شبکه بانکی کردستان از صنعت فرش دست باف مناسب نیست و انتظار می رود که با اختاص ردیف های اعتباری مناسب اقدامات بهتری در این بخش اجرایی شود.

در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان در خصوص وضعیت میزان اشتغال ایجاد شده در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون و وضعیت توزیع شهرستانی اعتبارات و تسهیلات مشاغل خانگی مواردی مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.