به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمدرضا دستغیب دستورالعمل جدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری کلیه مسئولیت‌های حوزه بازی‌های رایانه‌ای به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را در راستای ایجاد یک مدیریت یکپارچه در این حوزه، امری مثبت تلقی کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: بازی‌های رایانه‌ای حوزه وسیعی است که از تولید داخلی تا محصولات وارداتی اعم از واردات رسمی و قاچاق را در بر می‌گیرد که ضرورت نظارت در این بخش احساس می شد. ورود متخصصان و کارشناسان بازی‌های رایانه‌ای به مقوله نظارت و توزیع این بازی‌ها در کشور می‌تواند وضعیت نابسامان بازار این بخش از محصولات فرهنگی را ساماندهی کند.

وی فضای حاکم بر بازار بازی‌های رایانه‌ای در کشور را فضایی برنامه‌ریزی نشده و نامنظم توصیف کرد و گفت: از سویی تولید بازی‌های بومی به عهده بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای قرار داشت اما کار صدور مجوز برای بازی‌های خارجی و مقابله با قاچاق این محصولات در بخش‌های دیگری از وزارت ارشاد انجام می‌شد.

دستغیب تاکید کرد: اینکه هر گروه سنی بدون ضابطه به هر نوع بازی رایانه‌ای دسترسی داشته باشد، وضعیت مطلوبی نیست و لازم بود یک نهاد به عنوان متولی برای نظارت بر محتوای این بازی‌های وارداتی به طور تخصصی وارد عرصه شود. چند سالی است که موضوع حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای در کشور در دستور کار نهادهای فرهنگی قرار گرفته و تاکنون نیز کارهای خوبی توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای در این زمینه شده است.

دستغیب ادامه داد: بازی‌های رایانه‌ای که تاکنون در کشور تولید شده‌اند به لحاظ فنی و طراحی با استانداردهای جهانی فاصله دارند و لازم است متولیان این حوزه حمایت بیشتری از آثار تولیدی هنرمندان داخلی داشته باشند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفتگو، لزوم نظارت بر بازی‌های رایانه‌ای وارداتی به کشور را گوشزد کرد و گفت: بازی‌های رایانه‌ای یکی از حربه‌هایی است که دشمن در عرصه جنگ فرهنگی علیه انقلاب اسلامی روی آن حساب باز کرده است.

نایب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: هم‌اکنون به دلیل وجود برخی نقاط ضعف در حوزه نظارت، بخشی از بازی‌های رایانه‌ای موجود در بازار به صورت قاچاق به کشور وارد شده‌اند که نظارتی بر محتوای این بازی‌ها وجود ندارد.

دستغیب یادآور شد: از آنجا که ایران عضو کنوانسیون مالکیت معنوی (کپی رایت) نیست، کنترل و مدیریت بازی‌های رایانه‌ای در کشور با دشواری‌های فراوانی رو به رو است.