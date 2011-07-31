به گزارش خبرنگار مهر، سیداسکندر صیدایی شامگاه شنبه در مراسم راه اندازی کارخانه تولید مارگارینهای تخصصی در ساوجبلاغ افزود: مجموعه مسئولان استان البرز از صاحبان سرمایه متقاضی در این منطقه دعوت به سرمایه گذاری می کنند.

وی ادامه داد: زمینه برای افزایش سرمایه گذاری ها در البرز فراهم می شود و دستگاه های ذیربط در این خصوص همکاری می کنند.

این مسئول عنوان کرد: البرز با چهار هزار واحد صنعتی – تولیدی از استانهای مهم صنعتی کشور است.

کارخانه تولید مارگارینهای تخصصی در بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز به بهره برداری رسید ضمن اینکه مارگارینهای تخصصی در تهیه نان و شیرینی های لایه ای مصرف می شود.

مصرف این محصولات به ارتقای کیفیت نان و شیرینی به عنوان محصولاتی پرمصرف کمک می کند.

بخش خصوصی شش میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کرد

بخش خصوصی برای ایجاد این طرح که در زمینی به مساحت دو هزارو 500 متر مربع زیر بنا ایجاد شده، شش میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کرده است.

با افتتاح این طرح تولیدی برای 25 نفر بطور مستقیم اشتغال ایجاد شده ضمن اینکه ساوجبلاغ 700 واحد صنعتی و 25 هزار شاغل در این بخش دارد.