به گزارش خبرنگار مهر، رمان «آخر خط» نوشته پیر بوالو و توماس نارسژاک با ترجمه عباس آگاهی، مدتی است که از طرف انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب، برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد رفته و به گفته مسئولان این انتشارات باید تا حدود یک ماه دیگر مجوز چاپ آن صادر شود.
این کتاب یکی از عناوین مجموعه کتابهای نقاب است که جهان کتاب منتشر میکند و رمانهای جاسوسی، جنایی و پلیسی را شامل میشود. این موسسه پیش از این رمانهای «چشم زخم» و «زنی که دیگر نبود» را از این دو نویسنده منتشر کرده است. ترجمه هر دو کتاب هم به عهده عباس آگاهی بوده است.
بوالو و نارسژاک دو نویسنده فرانسوی رمانهای جنایی هستند که تعدادی از آثار مشترکشان دستمایه اقتباسهای مختلف سینمایی قرار گرفته است.
جهان کتاب در روزهای آخر برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، رمان «این ریموندی احمق» را از مجموعه نقاب روانه بازار کرد.
نظر شما