قهرمانان سابر انفرادی و اپه تیمی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‏های شمشیربازی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان پسر که در سالن 6 هزار نفری الغیر ارومیه جریان دارد، روز شنبه در بخش انفرادی اسلحه سابر فرزادباهر ارس باران عنوان نخست را از آن خود کرد. حسام همدانی دوم شد و سجاد پور سلمان و امیر مختاری نیز در میان 40 شمشیرباز شرکت کننده به طور مشترک سوم شدند.

در رقابت‌های تیمی اسلحه اپه که با شرکت 13 تیم برگزار شد تیم‎های همدان، اردبیل، یزد و خراسان جنوبی به ترتیب عنوان‌های اول تا سوم مشترک را کسب کردند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز یکشنبه به پایان می‎رسد. در این روز از رقابت‏ها دیدارهای بخش تیمی در دو اسلحه سابر و فلوره برگزار می‎شود.