قهرمانان سابر انفرادی و اپه تیمی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای شمشیربازی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان پسر که در سالن 6 هزار نفری الغیر ارومیه جریان دارد، روز شنبه در بخش انفرادی اسلحه سابر فرزادباهر ارس باران عنوان نخست را از آن خود کرد. حسام همدانی دوم شد و سجاد پور سلمان و امیر مختاری نیز در میان 40 شمشیرباز شرکت کننده به طور مشترک سوم شدند.
در رقابتهای تیمی اسلحه اپه که با شرکت 13 تیم برگزار شد تیمهای همدان، اردبیل، یزد و خراسان جنوبی به ترتیب عنوانهای اول تا سوم مشترک را کسب کردند.
مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور امروز یکشنبه به پایان میرسد. در این روز از رقابتها دیدارهای بخش تیمی در دو اسلحه سابر و فلوره برگزار میشود.
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