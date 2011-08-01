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۱۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۳۲

خلیلی تاکید کرد:

کاهش مشکلات بازرگانی البرز نیازمند واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای صنفی

کاهش مشکلات بازرگانی البرز نیازمند واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای صنفی

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: واگذاری بخش بزرگی از وظایف بازرگانی به تشکلهای صنفی از مشکلات می کاهد.

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واگذاری بخش بزرگی از وظایف بازرگانی به تشکلهای صنفی بسیار زیاد است و این امر از مشکلات می کاهد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی البرز از  تصمیم دولت مبنی بر تحویل امور مهمی چون تنظیم و کنترل بازار به اصناف به مرور زمان خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی عنوان کرد: جلسه ای با حضور روسای 13 اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و ماهی، قصابان، نانوایان، لبنیات، قنادان، فراورده های گوشتی و سوپرمارکت داران برگزار شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین روسای اتحادیه های‌ خواربارفروشان، چایخانه داران، میوه فروشان، صنف پزندگان، بارفروشان و اغذیه فروشان نیز در این جلسه حضور داشته اند.

 معاون توسعه بازرگانی داخلی البرزاضافه کرد: درجلسه موارد مربوطه مطرح و بررسی های لازم نیز صورت گرفته است.

خلیلی یادآور شد: همچنین در این جلسه از اهمیت واگذاری بخش بزرگی از وظایف بازرگانی به تشکلهای صنفی سخن گفته شده است.

کد مطلب 1371639

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