کاهش مشکلات بازرگانی البرز نیازمند واگذاری بخشی از وظایف به تشکلهای صنفی

بلال خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واگذاری بخش بزرگی از وظایف بازرگانی به تشکلهای صنفی بسیار زیاد است و این امر از مشکلات می کاهد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی البرز از تصمیم دولت مبنی بر تحویل امور مهمی چون تنظیم و کنترل بازار به اصناف به مرور زمان خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

وی عنوان کرد: جلسه ای با حضور روسای 13 اتحادیه صنف مرغ و تخم مرغ و ماهی، قصابان، نانوایان، لبنیات، قنادان، فراورده های گوشتی و سوپرمارکت داران برگزار شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین روسای اتحادیه های‌ خواربارفروشان، چایخانه داران، میوه فروشان، صنف پزندگان، بارفروشان و اغذیه فروشان نیز در این جلسه حضور داشته اند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی البرزاضافه کرد: درجلسه موارد مربوطه مطرح و بررسی های لازم نیز صورت گرفته است.

خلیلی یادآور شد: همچنین در این جلسه از اهمیت واگذاری بخش بزرگی از وظایف بازرگانی به تشکلهای صنفی سخن گفته شده است.