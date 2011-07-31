رصد تمامی نوسانات قیمتی در بازار البرز طی ماه رمضان

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رصد تمامی نوسانات قیمتی موجود در بازار اهمیت فراوانی دارد و همکاری اصناف در این مقوله کاملا موثر است.

وی بر لزوم همکاری روسای اتحادیه در طرح کنترل و نظارت بازار تاکید و از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی به مناسبت ماه مبارک رمضان در قالب طرح ضیافت خبر داد.

این مسئول عنوان کرد: ادامه داد:جلسه ویژه اجرای هدفمندسازی یارانه ها با محوریت طرح ضیافت در استان البرز برگزار وموارد مربوطه در آن بررسی شده است.

نصیری یادآور شد: بهره گیری از پتانسیل اتحادیه ها و واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها و واگذاری قسمت بزرگی از امور بازرگانی به تشکلها و بخش خصوصی از موضوعات بحث این جلسه بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی البرز اضافه کرد: لزوم همکاری اصناف استان در خصوص اجرای صحیح طرح ضیافت از دیگر موضوعات بحث جلسه ویژه هماهنگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با محوریت طرح ضیافت بود.

