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۹ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

نصیری به مهر خبر داد:

رصد تمامی نوسانات قیمتی در بازار البرز طی ماه رمضان

رصد تمامی نوسانات قیمتی در بازار البرز طی ماه رمضان

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان البرز از رصد تمامی نوسانات قیمتی موجود در بازار استان البرز طی ماه رمضان خبر داد و این امر را بسیار مهم دانست.

نصرالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رصد تمامی نوسانات قیمتی موجود در بازار اهمیت فراوانی دارد و همکاری اصناف در این مقوله کاملا موثر است.

وی بر لزوم همکاری روسای اتحادیه در طرح کنترل و نظارت بازار تاکید و از اجرای طرح تشدید نظارت و بازرسی به مناسبت ماه مبارک رمضان در قالب طرح ضیافت خبر داد.

این مسئول عنوان کرد: ادامه داد:جلسه ویژه اجرای هدفمندسازی یارانه ها با محوریت طرح ضیافت در استان البرز برگزار وموارد مربوطه در آن بررسی شده است.

نصیری یادآور شد: بهره گیری از پتانسیل اتحادیه ها و واحدهای صنفی زیر مجموعه آنها و واگذاری قسمت بزرگی از امور بازرگانی به تشکلها و بخش خصوصی از موضوعات بحث این جلسه بود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی البرز اضافه کرد: لزوم همکاری اصناف استان در خصوص اجرای صحیح طرح ضیافت از دیگر موضوعات بحث جلسه ویژه هماهنگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با محوریت طرح ضیافت بود.
 

کد مطلب 1371643

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