تشکیل گشتهای مشترک بازرسی برای جلوگیری از قاچاق کالا در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ویژه کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی قاچاق کالا در البرز مقرر شد تا با تشکیل گشتهای مشترک بازرسی توسط دستگاههای مسئول از قاچاق کالا در سطح استان البرز جلوگیری شود.

تبادل نظر در خصوص برخورد قاطعانه با متخلفان و تدوین برنامه های عملیاتی برای همکاری شایسته دستگاههای متولی از جمله مواد مطروحه در جلسه پیشگیری و ساماندهی اقتصادی قاچاق کالا بود.

این جلسه با حضور نمایندگاه ادارات کل گمرک، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، دانشکده علوم پزشکی و خدمات پزشکی، اطلاعات و نیروی انتظامی برگزار شد.

صنایع و معادن، اداره تعاون و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز در این جلسه شرکت کردند.

در پایان جلسه مقرر شد در راستای آگاهی عموم از قاچاق کالا و جلوگیری از بربادرفتن سرمایه های ملی، اطلاع رسانی دقیق و با برنامه ای صورت گیرد.