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۱۷ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۰۷

بدنبال اعتراض به گسترش دخالتهاي غرب در تحولات كيف ؛

پاول: اوكراين نيازي به انتخاب بين شرق و غرب ندارد

" كالين پاول" وزير امور خارجه مستعفي آمريكا امروز با رد كردن اين مسئله كه آمريكا به دنبال گسترش نفوذ خود در اوكراين است اظهار كرد كه اوكراين نيازمند انتخاباتي عادلانه است و نيازي به انتخاب بين شرق يا غرب را ندارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا پيش از نشست 55 عضو " سازمان امنيت و همكاري در اروپا" (OSCE) در گفتگو با خبرنگاران با تاكيد بر تلاش آمريكا براي ايجاد دموكراسي در اوكراين گفت: ما براي تصاحب اين مقام تلاش نمي كنيم  و از آنها نيز نخواسته ايم كه بين شرق و غرب يكي را انتخاب كنند. اعضاي اين سازمان در پايان نشست خود بيانيه اي نيز در مورد وضعيت بحراني اوكراين منتشر خواهند كرد.

پاول در ادامه گفت مردم اوكراين با نام آزادي به دنبال دموكراسي  و بدنبال راهي براي به نتيجه رساندن آن هستند و من اميدوارم كه امروز تمام عوامل مورد نياز جمع شوند تا پارلمان اوكراين بتواند به نتيجه دلخواه برسند.

 به رغم مخالفت " ويكتور يانوكويچ" نامزد تحت حمايت كاخ كرملين براي برگزاري مجدد انتخابات رياست جمهوري اوكراين ديوان عالي اين كشور برگزاري مجدد انتخابات بيست و يك ماه نوامبر را تصويب كرد و قرار شد اين انتخابات در بيست و ششم ماه دسامبر برگزار شود.

مقامات آمريكا نيز از رأي ديوان عالي اوكراين براي برگزاري انتخابات مجدد حمايت كردند و در مقابل انتقاد شديد روسيه ايستادگي كرد. مقامات روسيه هرگز حمايت خود از " ويكتور يانوكويچ" را انكار نكردند اما ديروز دوشنبه نيز اعلام كردند كه آمادگي كار و همكاري با هر فردي كه در انتخابات گزينش شود را دارند.

 " لئونيد كوچما" رئيس جهوري بركنار شده اوكراين امروز اعلام كرد كه براي پايان دادن به اعتراضهاي خياباني با ملغي كردن كار كميته انتخاباتي اوكراين و برگزاري يك رفراندوم موافق است، اما توافقي براي بركناري دولت انجام نشد.

کد مطلب 137166

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