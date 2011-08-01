5 میلیون سهام دیگر از مایکروسافت به فروش رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیانگذار شرکت نرم افزاری بزرگ مایکروسافت تا کنون 90 میلیون سهم را در عرض 12 ماه به فروش رسانده اما هنوز 500 میلیون سهام دیگر باقی مانده است و وی از درآمد این سهام به بنیاد خیریه خود کمک می کند.

بیل گیتس اکنون پنج میلیون سهام دیگر را به فروش رسانده است. بنیانگذار میلیاردر مایکروسافت طی ماه های گذشته نیز سهام خود را به فروش رسانده است. وی مدیر غیراجرایی مایکروسافت به شمار می رود که از سال 2008 مشارکت با مایکروسافت را رها کرده و تمرکز خود را بر روی انجام کارهای خیریه قرار داده است.

گیتس هنوز 500 میلیون سهام دیگر در اختیار دارد اما طی دو سال گذشته میزان حفظ سهام خود را برای استفاده در امور خیریه افزایش داده است.

طی این هفته ملیندا و بیل گیتس اعلام کردند 42 میلیون دلار بودجه را در میان 8 دانشگاه تقسیم خواهند کرد تا در این دانشگاه ها دانشجویان بتوانند دستشویی را طراحی کنند که در آن نیازی به اتصال به لوله فاضلاب وجود نداشته باشد و برای راه اندازی آن تنها به آب و یا الکتریسیته نیاز باشد. گیتس همچنین از تحقیقات به عنوان معیاری برای بهبود تحصیلات قدردانی کرده است.

بر اساس گزارش گاردین، مجله فوربس میزان ثروت گیتس را 56 میلیارد دلار اعلام کرده است. وی به همراه "وارن بافت" تصمیم دارند بخش بزرگی از ثروت خود را به کارهای خیریه اختصاص دهند.