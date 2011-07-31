نرخ خرید تضمینی به ضرر کشاورزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله قره خانی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی گفت: بروز پدیده خشکسالی گفت: خشکسالی مرگ خاموش بخش کشاورزی است و به آن توجهی نیز نمی شود و فشار بانک ها و معوقات کشاورزان نیز از دیگر مشکلات این بخش است.

نماینده علی آیاد کتول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:جریمه دیر کرد کشاورزان بخشیده شود ومابقی نیز در اقساط پنج ساله تقسیط شود تا بخشی از مشکلات کشاورزان رفع گردد.

وی عنوان داشت: لازم است از طرحی به مجلس آورده شود واز صندوق توسعه ملی 60 هزار میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات به کشاورزان داده شود.

نماینده علی آیاد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت:امسال کاهش تولید وافزایش هزینه ها را در بخش کشاورزی استان داشتیم اما در پرداخت پول به کشاورزان مشکل داشتیم.

قره خانی با اشاره به کاهش نیمی از تولیدات کشاورزی افزود:نسبت به بخش کشاورزی محافظه کاری ندارم و اگر برداشته شدن این مقدار تولیدات از سفره کشاورز ناشی از ضعف مدیریتی، عدم راهنمایی کارشناسان ویا قصور مسئولان باشد همه مقصر هستند وباید پاسخگو باشند.



نرخ تضمینی به ضرر کشاورز شد

وی با اشاره به هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی تصریح کرد: نرخ تضمینی محصولات قبل از هدفمندی یارانه ها انجام شد واین بسیار به ضرر کشاورز شد.



قره خانی افزود:حداقل 30 درصد از هدفمندی یارانه ها باید در بخش تولید کشاورزی آورده شود تا کشاورزی بتواند جایگاه خاصی داشته باشد.



وی در ادامه اظهار داشت:نرخ تضمینی با تورم همگام نیست وباید در این زمینه تجدید نظر صورت گیرد.