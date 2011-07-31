63 مورد تصادف موتورسیکلت در قم به وقوع پیوست / تصادف موتور معضل قم

دکتر محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع 63 مورد تصادف موتورسیکلت طی دو روز گذشته در قم، اظهار داشت: تصادف موتورسیکلت‌ها در شهر قم به معضلی تبدیل شده است که روزانه انرژی و توان زیادی از اورژانس و نیروی انتظامی این شهر می گیرد.



87 نفر بر اثر تصادف موتورسیکلت در قم مجروح شدند



وی در خصوص مجروحین و مصدومین این حوادث طی دو روز گذشته گفت: این تصادفات 87 مجروح بر جای گذاشت که 52 نفر آنها به بیمارستان منتقل و مابقی سرپایی مداوا شدند.



باقری در خصوص شاخص ترین ماموریت اورژانس قم در تصادفات موتور سیکلت گزارش شده طی 48 گذشته، بیان داشت: مهم ترین این تصادفات در ساعت نوزده روز گذشته در مقابل دانشگاه قم اتفاق افتاد که چهار مجروح داشت.



وی با بیان این که روزانه 35 تا 40 تصادف موتورسیکلت در شهر قم روی می‌دهد، یادآور شد: باید برای این موضوع فکر جدی صورت گیرد تا لااقل کمتر شاهد این گونه صحنه‌ها باشیم و اورژانس قم نیز بتواند با توان بیشتری به دیگر مأموریت‌های خود بپردازد.



گزارش سه مورد برق گرفتگی در سه نقطه مختلف شهر



رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی قم در ادامه به دیگر مأموریت‌های شاخص اورژانس قم طی دو روز گذشته اشاره کرد و گفت: همچنین در این مدت 3 مورد برق گرفتگی در سه نقطه مختلف شهر گزارش شد که در یکی از این حوادث یک نفر در دم جان داد و مابقی مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

